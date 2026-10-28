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Cyclone Arnava Update : बंगालच्या उपसागरात भयानक वादळ; ताशी 150 किमी वाऱ्याचा वेग, 'अर्णव' चक्रीवादळ यनमजवळ ओलांडणार किनारा, IMD कडून महत्त्वाची अपडेट

Arnava Cyclone Intensifies Over the Bay of Bengal : बंगालच्या उपसागरातील ‘अर्णव’ चक्रीवादळ अतितीव्र झाले असून आज आंध्र प्रदेशच्या किनाऱ्यावर धडकण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे ताशी १५० किमी वारे आणि मुसळधार पावसाचा इशारा हवामान खात्याने दिला आहे.
IMD cyclone warning for Andhra Pradesh

IMD cyclone warning for Andhra Pradesh

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
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अमरावती : बंगालच्या उपसागरात निर्माण झालेल्या ‘अर्णव’ चक्रीवादळाचे आज अतितीव्र चक्रीवादळात रूपांतर (Arnava cyclone landfall in Andhra Pradesh) झाले. हे चक्रीवादळ आज (ता.२८) यनमजवळ बापटला आणि विशाखापट्टणमदरम्यान आंध्र प्रदेशच्या किनाऱ्याला धडकण्याची शक्यता आहे. यावेळी वाऱ्यांचा वेग ताशी १२५ ते १३५ कि.मी.दरम्यान राहण्याचा अंदाज असून तो १५०कि.मी. प्रतितासपर्यंतही पोचू शकतो, अशी माहिती हवामान खात्याच्या (आयएमडी)भुवनेश्वर विभागाच्या संचालक मनोरमा मोहंती यांनी दिली.

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