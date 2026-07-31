Western Ghats ESA Draft: पश्चिम घाट संवेदनशील; केंद्राकडून सातव्यांदा मसुदा; आक्षेपासाठी दोन महिने

नवी दिल्ली: पश्चिम घाट पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्राबाबत (ईएसए) केंद्रीय वन आणि पर्यावरण मंत्रालयाने सातव्यांदा मसुदा जारी केला आहे. सहा राज्यांमध्ये व्यापलेल्या पश्चिम घाटात कोणकोणत्या भागाचा समावेश करायचा, यावरून असलेले मतभेद संपलेले नाहीत. या पार्श्वभूमीवर यापूर्वीच्या मसुद्याची मुदत २७ तारखेला संपली होती. त्यामुळे सातव्यांदा केंद्राने मसुदा जारी केला आहे. मसुद्यावर आक्षेप घेण्यासाठी ६० दिवसांचा कालावधी दिला आहे. यानंतर अंतिम अधिसूचना काढण्याबाबत सरकार विचार करेल. .अंतिम अधिसूचना निघाली तर संवेदनशील क्षेत्रात खाणकाम, खनिज उत्खनन, नवीन औष्णिक ऊर्जा प्रकल्पांची स्थापना, विशिष्ट प्रकारचे उद्योग आणि मोठे बांधकाम प्रकल्प उभारण्यावर पूर्णपणे प्रतिबंध येणार आहेत. संवेदनशील क्षेत्रात गावे आणि भागांचा समावेश करण्याच्या मुद्द्यावरून केंद्र व सहा राज्य सरकारांमध्ये तीव्र मतभेद आहेत. पश्चिम घाट पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्राच्या अनुषंगाने केंद्र सरकारने पहिला मसुदा २०१४ मध्ये जारी केला होता. मात्र मागील १२ वर्षांच्या कालावधीत केंद्र - राज्यांमध्ये तोडगा निघू शकलेला नाही..Bhiwandi Building Collapse : भिवंडी इमारत दुर्घटनेत आतापर्यंत ८ जणांचा मृत्यू; बालकासह आणखी तिघे ढिगाऱ्याखाली अडकल्याची भीती.पश्चिम घाट क्षेत्रात महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरळ, तामिळनाडू, गोवा आणि गुजरात ही राज्ये सामील आहेत. यातील कर्नाटकमध्ये सर्वाधिक तर गुजरातमध्ये सर्वात कमी क्षेत्र पश्चिम घाटाने व्यापले आहे. यापूर्वीच्या मसुद्यानुसार सातव्या मसुद्यात योजनेची टप्प्याटप्प्याने अथवा राज्यनिहाय किंवा एकत्रित अंमलबजावणी केली जाणार असल्याचे म्हटले आहे..राज्यांनी घेतलेले आक्षेप व इतर बाबींचा अभ्यास करण्यासाठी सरकारने २०२२ मध्ये तज्ज्ञ समिती नेमली होती. या समितीला जुलै २०२७ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे. पश्चिम घाटाचा अभ्यास करण्यासाठी २०११ मध्ये नेमण्यात आलेल्या माधवराव गाडगीळ यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने ''नो-गो'' विभागांचा प्रस्ताव दिला होता. पश्चिम घाटाच्या जैव संवेदनशील क्षेत्राच्या तीन श्रेणी बनवल्या जाव्यात, अशी शिफारस त्या समितीने केली होती. समितीचा अहवाल अंमलात आला विकासाला खीळ बसेल, असे मत अनेक राज्यांनी त्यावर व्यक्त केले होते..Ishwarpur Encroachment Case : जयंत पाटलांची शिष्टाई फळाला! ईश्वरपूर नगराध्यक्षांच्या अपात्रतेला एकनाथ शिंदेंची स्थगिती; शिवसेनेच्या जिल्हाध्यक्षांना मोठा दणका.सह्याद्री पर्वतरांगांचा समावेशपश्चिम घाटात सह्याद्री पर्वतरांगांचा समावेश होतो. यात कोकण किनारपट्टी, राज्यातील सर्वांत उंच शिखर कळसुबाई, महाबळेश्वर यांचा समावेश आहे. पश्चिम घाटाचा मध्यभाग कर्नाटकात येतो, तर दक्षिण पश्चिम घाटामध्ये तमिळनाडू आणि केरळ या राज्यातील निलगिरी, अनामलाई, कार्डामोम पर्वतांचा समावेश होता. पश्चिम घाटात जे प्रमुख हिल स्टेशन्स आहेत, त्यात माथेरान, महाबळेश्वर, पाचगणी, लोणावळा-खंडाळा, आंबोली घाट, कोडागू अर्थात कूर्ग आणि कुद्रेमुख यांचा समावेश आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.