५,२२० एसटी गाड्यांंसह ४२ रेल्वे फेऱ्यांचे नियोजन, गौरी-गणपतीसाठी प्रशासनाचा निर्णय; विशेष सवलतींचीही घोषणा

मुंबई : मुंबई, ठाणे, पालघर आणि परिसरातील कोकणवासीयांसाठी गणेशोत्सवानिमित्त एसटी महामंडळाने यंदा ७ ते २५ सप्टेंबर या कालावधीत ५,२२० जादा बस सोडण्याचा निर्णय घेतला आहे, अशी माहिती परिवहनमंत्री तथा एसटी महामंडळाचे अध्यक्ष प्रताप सरनाईक यांनी दिली..गणेशोत्सवाच्या जादा वाहतुकीच्या नियोजनासंदर्भात एसटीच्या आढावा बैठकीत ते बोलत होते. या बैठकीस महामंडळाचे उपाध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक डॉ. माधव कुसेकर तसेच एसटीचे सर्व विभागप्रमुख उपस्थित होते. सरनाईक म्हणाले, की दरवर्षीप्रमाणे नफा-तोट्याचा विचार न करता कोकणात जाणाऱ्या प्रवाशांच्या सेवेसाठी एसटी सज्ज आहे. सुमारे ५,२२० जादा बस कोकणातील विविध मार्गावर धावणार आहेत. या बसेसचे आरक्षण npublic.msrtcors.com या अधिकृत संकेतस्थळावर उपलब्ध करून आले आहे. देण्यात.Mumbai Local: रविवारी तिन्ही रेल्वे मार्गांवर मेगाब्लॉक, प्रवाशांचा खोळंबा होणार; वेळापत्रक पाहूनच घराबाहेर पडण्याचे आवाहन .मुंबई, ठाण्यातून सुविधाकिमान ४० प्रवाशांच्या गटासाठी १० ऑगस्टपासून गट आरक्षणाची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. गट आरक्षणामध्ये महिला व ज्येष्ठ नागरिकांना ५० टक्के सवलत, तर अमृत ज्येष्ठ नागरिकांना १०० टक्के सवलत आहे. गणेशोत्सवानिमित्त ७ सप्टेंबरपासून मुंबई, ठाणे आणि पालघर विभागातील प्रमुख बस स्थानकांतून या जादा बसचे संचालन करण्यात येणार आहे..वाहन दुरुस्ती पथकेगणेशोत्सवाच्या काळात एसटीची वाहतूक सुरळीत राहावी यासाठी कोकणातील प्रमुख महामार्गावर वाहन दुरुस्ती पथके तैनात करण्यात येणार आहेत..Mumbai: शाळा सुटताच विद्यार्थिनीचं अपहरण, दुचाकीवर बसवून निर्जनस्थळी नेलं, हात-पाय, तोंड बांधून...; १३ वर्षीय मुलीसोबत काय घडलं?.पश्चिम रेल्वेची विशेष सेवागणेशोत्सवासाठी कोकणात जाणाऱ्या भाविकांसाठी पश्चिम रेल्वेने मोठी सुविधा उपलब्ध करून दिली आहे. गणेशोत्सवातील गर्दी लक्षात घेऊन पश्चिम रेल्वेने आठ विशेष गाड्या चालविण्याचा निर्णय घेतला असून, त्याच्या ४२ फेऱ्या होणार आहेत. मुंबई सेंट्रल, वांद्रे टर्मिनस, वलसाड, उधना, वडोदरा आणि विश्वामित्री येथून रत्नागिरी, सावंतवाडी रोड आणि ठोकूरसाठी या गाड्या धावतील. या गाड्यांचे आरक्षण रविवार ९ ऑगस्टपासून सुरू होणार आहे..वांद्रे टर्मिनस-रत्नागिरी विशेष गाडी मात्र पूर्णपणे अनारक्षित असेल. यामध्ये मुंबई सेंट्रलहून सावंतवाडी रोडसाठी १६ फेऱ्या होणार आहेत. ही गाडी बुधवार, शुक्रवार, शनिवार आणि रविवारी धावेल. मुंबई सेंट्रल-ठोकूर साप्ताहिक गाडीच्या दोन फेऱ्या होणार आहेत. वलसाड-रत्नागिरी विशेष गाडीच्या दोन, उधना-रत्नागिरीच्या चार आणि वडोदरा-रत्नागिरी विशेष गाडीच्या दोन फेऱ्या होणार आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.