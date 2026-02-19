Shivaji Maharaj Video : "जर १६७४ ला रायगडवर CCTV असतं तर..?" छत्रपती शिवरायांचा अस्सल काळ डोळ्यापुढे उभे करणारा व्हिडिओ व्हायरल

Viral Video : सध्या सोशल मीडियावर 'sushantchavan7' या इन्स्टाग्राम अकाऊंटवरून शेअर केलेला एक थक्क करणारा व्हिडिओ धुमाकूळ घालत आहे. "जर १६७४ साली रायगडावर CCTV असते तर इतिहास लिहिला गेला नसता… तो टिपला गेला असता," या कॅप्शनसह पब्लिश झालेला हा व्हिडिओ तंत्रज्ञान आणि इतिहासाची एक आगळीवेगळी सांगड घालतो. आज शिवजयंतीच्या मंगल दिनी स्वराज्याची राजधानी असलेल्या रायगडावरील छत्रपती शिवाजी महाराजांचा इतिहास नव्या पिढीसमोर एका डिजिटल स्वरूपात जिवंत होत आहे जे पाहून प्रत्येक शिवभक्ताचा उर अभिमानाने भरून येत आहे..या AI व्हिडिओमध्ये १६७४ सालचा तो ऐतिहासिक काळ एखाद्या आधुनिक सीसीटीव्ही कॅमेऱ्याच्या नजरेतून पाहिल्याचा आभास निर्माण करण्यात आला आहे. त्या काळातील किल्ले रायगडाची भव्यता, मावळ्यांची शिस्तबद्ध हालचाल आणि प्रत्यक्ष महाराजांची नजर या साऱ्या गोष्टी इतक्या प्रभावीपणे चित्रित केल्या आहेत की पाहणाऱ्याला आपण खरोखरच त्या काळात पोहोचलो आहोत असे वाटते. लेखी इतिहासापेक्षा दृकश्राव्य माध्यमात असलेली ताकद या व्हिडिओतून अधोरेखित होते जिथे चित्रच पराक्रमाची गाथा सांगतात..Horscope : उद्या 20 फेब्रूवारीपासून 'या' 5 राशींचे भाग्य चमकणार; मिळणार पैसा अन् पूर्ण होणार जुनी इच्छा, कामातली मोठी अडचण संपणार.शिवाजी महाराजांच्या काळात हेर खाते हे स्वराज्याचे डोळे होते जे अत्यंत गुप्तपणे आणि अचूकपणे माहिती गोळा करायचे. आजच्या आधुनिक काळात आपण ज्याला सीसीटीव्ही म्हणतो तीच भूमिका त्यावेळी बहिर्जी नाईक आणि त्यांचे गुप्तहेर चोख बजावत असत. हा व्हिडिओ पाहताना आपल्याला जाणीव होते की महाराजांची दूरदृष्टी आणि नियोजन हे कोणत्याही आधुनिक तंत्रज्ञानापेक्षा कितीतरी पटीने प्रगत होते. गडावर येणारा प्रत्येक शत्रू आणि प्रत्येक हालचाल महाराजांच्या नजरेतून सुटत नसे हेच या व्हिडिओच्या माध्यमातून व्हिज्युअल स्वरूपात मांडण्याचा एक कल्पक प्रयत्न केला गेला आहे..Peshwa Descendants : पेशव्यांचे वंशज सध्या कुठे आहेत? कशी आहे त्यांची आत्ताची परिस्थिती..पाहा इतिहासातून वर्तमानाचा उलगडा.शिवजयंतीच्या निमित्ताने हा व्हिडिओ व्हायरल होणे ही केवळ एक योगायोग नसून हा इतिहास आपल्या पर्यंत पोहोचावा अशी शिवरायांचीच इच्छा होती की काय असे वाटते. "इतिहास लिहिला गेला नसता, तो रेकॉर्ड झाला असता" ही ओळ आपल्याला विचार करायला लावते की जर महाराजांचे ते सुवर्णक्षण आज आपल्याकडे प्रत्यक्ष व्हिडिओ स्वरूपात असते तर ते जगातील सर्वात मोठे आश्चर्य ठरले असते. तरीही आजही रायगडाचा प्रत्येक दगड आणि प्रत्येक कडा त्या पराक्रमाचा जिवंत पुरावा म्हणून आपल्याला पाहायला मिळते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.