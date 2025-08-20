रेड, ऑरेंज, यलो, ग्रीन अलर्ट म्हणजे काय रे भाऊ? अर्थ आणि महत्त्व जाणून घ्या...

महाराष्ट्रात सध्या जोरदार पाऊस कोसळत आहे, आणि विशेषतः मुंबईत पावसाने जनजीवन विस्कळीत झाले आहे. अशा परिस्थितीत हवामान खात्याकडून रेड, ऑरेंज, यलो आणि ग्रीन अलर्ट जारी केले जातात. पण हे अलर्ट नेमके काय दर्शवतात? त्यांचा अर्थ आणि महत्त्व समजून घेणे प्रत्येक नागरिकासाठी अत्यंत आवश्यक आहे. या लेखात आपण या रंगांचा अर्थ आणि त्यामागील कारणे सविस्तरपणे जाणून घेऊया..रेड अलर्ट: सर्वोच्च धोक्याचा इशारारेड अलर्ट हा हवामान खात्याचा सर्वात गंभीर इशारा आहे. याचा अर्थ असा की, नैसर्गिक आपत्तीमुळे मोठ्या प्रमाणात नुकसान होण्याची शक्यता आहे. अतिवृष्टी, पूर, वादळ किंवा इतर संकटांच्या वेळी रेड अलर्ट जारी केला जातो. या काळात नागरिकांनी घराबाहेर पडणे टाळावे, सुरक्षित ठिकाणी राहावे आणि प्रशासनाच्या सूचनांचे पालन करावे, असे आवाहन केले जाते. रेड अलर्ट हा धोक्याची सर्वोच्च पातळी दर्शवतो, आणि यामुळे जीवितहानी किंवा मालमत्तेचे नुकसान टाळण्यासाठी तातडीने कारवाई आवश्यक असते..ऑरेंज अलर्ट: सावध राहण्याची गरजऑरेंज अलर्ट हा रेड अलर्टच्या तुलनेत कमी धोकादायक असला, तरीही याकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही. या काळात वीजपुरवठा खंडित होणे, रस्ते वाहतूक ठप्प होणे किंवा इतर अडचणी निर्माण होण्याची शक्यता असते. प्रशासनाकडून नागरिकांना केवळ अत्यावश्यक कामासाठीच घराबाहेर पडण्याचा सल्ला दिला जातो. ऑरेंज अलर्ट हा पुढील संभाव्य संकटाची तयारी करण्यासाठीचा इशारा आहे. उदाहरणार्थ, मुंबईत अतिवृष्टीमुळे रस्त्यांवर पाणी साचण्याची शक्यता असते, तेव्हा ऑरेंज अलर्ट जारी केला जातो..यलो अलर्ट: सतर्कतेचा संदेशयलो अलर्ट हा हवामानातील बदलांमुळे येणाऱ्या संभाव्य संकटांचा अंदाज देण्यासाठी जारी केला जातो. यामुळे दैनंदिन कामांमध्ये अडथळे येऊ शकतात, जसे की वाहतूक कोंडी किंवा शाळा-कॉलेजांना सुट्टी. यलो अलर्टचा अर्थ असा की, नागरिकांनी सावध राहावे आणि हवामानाच्या बदलांवर लक्ष ठेवावे. रेड आणि ऑरेंज अलर्टच्या तुलनेत यलो अलर्ट कमी धोकादायक असतो, पण सतर्कता बाळगणे आवश्यक आहे. हवामान खात्याच्या मते, यलो अलर्ट हा जागरूकता निर्माण करण्यासाठी महत्त्वाचा आहे..Mumbai Rain: गणेशोत्सवाआधी मूर्ती कार्यशाळा पाण्याखाली, मुसळधार पावसामुळे लाखोंचे नुकसान .ग्रीन अलर्ट: सर्व काही सुरक्षितग्रीन अलर्ट हा सर्वात सकारात्मक इशारा आहे. याचा अर्थ असा की, हवामानाच्या दृष्टीने कोणताही धोका नाही, आणि सर्व काही सुरळीत आहे. या काळात नागरिकांना कोणत्याही नैसर्गिक संकटाची भीती नसते. ग्रीन अलर्ट हा नागरिकांना निर्धास्तपणे आपली दैनंदिन कामे करण्यासाठी प्रोत्साहन देतो. हवामान खात्याच्या मते, ग्रीन अलर्टच्या काळात सर्व काही सुरक्षित असते, आणि यामुळे जनजीवन सामान्यपणे सुरू राहते..नागरिकांनी काय करावे?हवामान अलर्ट समजून घेणे आणि त्यानुसार कृती करणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. रेड आणि ऑरेंज अलर्टच्या वेळी घरातच राहणे, आपत्कालीन किट तयार ठेवणे आणि प्रशासनाच्या सूचनांचे पालन करणे गरजेचे आहे. यलो अलर्टच्या वेळी हवामानाच्या अपडेट्सवर लक्ष ठेवा, तर ग्रीन अलर्टच्या वेळी निर्धास्तपणे दैनंदिन कामे करा..Mumbai Rain Update: मुंबईत तिसऱ्या दिवशीही मुसळधार, लोकल सेवेचा खोळंबा, अनेक गाड्या रद्द, चाकरमान्यांचे हाल .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.