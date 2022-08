संभाव्य खातेवाटप कसं असेल? महत्वाची खाती कोणाला मिळणार जाणून घ्या

मुंबई : महिन्याभरापासून रखडलेला राज्याचा मंत्रिमंडळ विस्तार आज अखेर पार पडला. यामध्ये शिवसेनेच्या ९ तर भाजपच्या ९ अशा एकूण १८ मंत्र्यांनी मंत्रिपदाची शपथ घेतली. पण यांपैकी कोणाला कोणतं खात मिळेल याची संभाव्य यादी सूत्रांकडून समोर आली आहे. (What would be possible allotment of portfolio of Maharashtra ministers)

या मंत्रिमंडळात महत्वाची खाती ही भाजपच्या मंत्र्यांना मिळण्याची शक्यता असून शिवसेनेकडं उर्वरित खाती जातील. यामध्ये गृह आणि अर्थ खातं हे भाजपकडं राहिलं. तर उत्पादन शुल्क, सामाजिक न्याय, रोजगार हमी ही खाती शिवसेनेकडं असतील, असं सांगण्यात येत आहे.

असं असेल संभाव्य खाते वाटप -

मुख्यमंत्री, नगरविकास - एकनाथ शिंदे

उपमुख्यमंत्री, गृह, अर्थ - देवेंद्र फडणवीस

महसूल, सहकार - राधाकृष्ण विखे-पाटील

ऊर्जा, वन - सुधीर मुनगंटीवार

सार्वजनिक बांधकाम - चंद्रकांत पाटील

जलसंपदा - गिरीश महाजन

पाणीपुरवठा - गुलाबराव पाटील

कृषी - दादा भुसे

पर्यटन आणि पर्यावरण विभाग - दीपक केसरकर

उत्पादन शुल्क - शंभुराज देसाई

समाजिक न्याय - सुरेश खाडे

रोजगार हमी - संदीपान भुमरे

उच्च व तंत्रशिक्षण - तानाजी सावंत

गृहनिर्माण - रविंद्र चव्हाण

अल्पसंख्यांक विकास - अब्दुल सत्तार

आदिवासी विकास - विजायकुमार गावित

विधी व न्याय - मंगलप्रभात लोढा

ग्रामविकास - संजय राठोड

आरोग्य - अतुल सावे

उद्योग - उदय सामंत