Tanaji Malusare Sword : तानाजी मालुसरे यांची 26 किलोची तलवार आता कुठे आहे? शिवरायांच्या गळ्यातली माळही ठेवलीये जपून, पाहा वारसा

इतिहासाच्या पानांमध्ये अशा काही वीरगाथा कोरल्या गेल्या आहेत, ज्या आजही अंगावर शहारे आणतात. स्वतःच्या मुलाचं लग्न उंबरठ्यावर असताना हातातील अक्षता बाजूला सारून ज्यांनी रणांगणाचं निमंत्रण स्वीकारलं तो पराक्रम आजही सह्याद्रीच्या कड्याकड्यांत घुमतोय. "आधी लगीन कोंढाण्याचं, मग माझ्या रायबाचं" हा अजरामर शब्दोच्चार करत केवळ ३०० मावळ्यांच्या साथीने रात्रीच्या अंधारात काळजाचा थरकाप उडवणारा उभा कडा चढून ज्यांनी अशक्य कोटीतील विजय खेचून आणला त्या अजोड शौर्याने स्वराज्याचा पाया अधिक भक्कम केला..हा दैदिप्यमान वारसा आजही मालुसरे घराण्याने केवळ स्मृतीतच नव्हे, तर प्रत्यक्ष ऐतिहासिक वस्तूंच्या रूपाने जीवापाड जपला आहे. सुभेदार तानाजी मालुसरे यांची तब्बल २६ किलो वजनाची ती ऐतिहासिक तलवार आजही महाड येथील त्यांच्या निवासस्थानी अत्यंत सन्मानाने ठेवली आहे. ही तलवार पाहताना आजही त्या वेळच्या घनघोर युद्धाची आणि नरवीरांच्या मनगटातील बळाची प्रचिती येते. केवळ शस्त्रच नव्हे, तर छत्रपती शिवाजी महाराजांनी स्वतःच्या गळ्यातील जी अमूल्य कवड्यांची माळ रायबाच्या लग्नात भेट दिली होती ती आजही मालुसरे कुटुंबाच्या देवघरात सुरक्षित आहे..शिवराज्याभिषेक करणाऱ्या गागाभट्टांचे वंशज आता काय करतात? त्यांनी जपलेली छ. शिवाजी महाराजांच्या हस्ताक्षरातील पत्रे पाहिलीत का?.कोंढाण्याच्या लढाईत उदयभान राठोडशी दोन हात करताना तानाजींना वीरमरण आले आणि महाराजांच्या मुखातून "गड आला पण सिंह गेला" हे आर्त उद्गार निघाले. या महान बलिदानानंतर त्यांचे पुत्र रायबाजी मालुसरे यांनी किल्ल्याचे पहिले सुभेदार म्हणून जबाबदारी सांभाळली. रायबाजींची समाधी आजही पारगड किल्ल्यावर असून मालुसरेंच्या तब्बल दहा पिढ्यांनी या गडाची सेवा केली. हा ऐतिहासिक वारसा केवळ कागदावर मर्यादित न राहता पिढ्यानपिढ्या रक्तामध्ये भिनलेला आहे..काळाच्या ओघात तानाजींचे वंशज व्यवसायानिमित्त बेळगावमधील अनगोळ येथे स्थायिक झाले. घराण्याची अकरावी पिढी बाळकृष्ण मालुसरे यांनी हा वारसा पुढे नेला तर त्यांच्या सुनबाई डॉ. शीतल मालुसरे या देखील हा इतिहास जपण्याचे काम करत आहेत. सध्या तानाजींचे थेट तेरावे वंशज म्हणजे रायबा हे त्यांच्या मूळ गावी महाड येथे वास्तव्यास असून स्वराज्यासाठी प्राणांची आहुती देणाऱ्या त्या महान सुभेदाराची परंपरा आजही अभिमानाने तेवत ठेवत आहेत.