Maharashtra Muslim Quota History

महाराष्ट्र बातम्या

Muslim Quota: महाराष्ट्रात मुस्लिमांना कोणत्या सरकारने कधी आणि कसे आरक्षण दिले होते? महायुतीने ते रद्द का केले? जाणून घ्या इतिहास...

Muslim Quota News: शिक्षण आणि सरकारी नोकऱ्यांमध्ये मुस्लिमांसाठी असलेले पाच टक्के आरक्षण रद्द केल्याबद्दल महाराष्ट्रातील विरोधी पक्षांनी भारतीय जनता पक्षाच्या नेतृत्वाखालील राज्य सरकारला अल्पसंख्याकविरोधी म्हटले.
मुस्लिम समुदायाला मोठा धक्का देत महाराष्ट्रातील देवेंद्र फडणवीस सरकारने सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागासलेल्या मुस्लिम समुदायांसाठी ५% आरक्षणाबाबतचा आपला मागील निर्णय पूर्णपणे रद्द केला आहे. या आरक्षणाअंतर्गत महाविद्यालये आणि इतर शैक्षणिक संस्थांमध्ये प्रवेश उपलब्ध राहणार नाहीत. विरोधी पक्ष या निर्णयाचा निषेध करत आहेत. तर सरकारचा असा दावा आहे की, कायदेशीर परिस्थिती लक्षात घेऊन हा निर्णय घेण्यात आला आहे.

