Nagpur Bhosale Descendants : शिवरायांशी नागपूरच्या भोसले घराण्याचे नाते काय? नव्या पिढीचे वंशज आता काय करतात? पाहा वीरांचा वारस

नागपूरचे भोसले घराणे हे मराठा साम्राज्यातील एक अत्यत देदीप्यमान आणि पराक्रमी घराणे म्हणून ओळखले जाते. या घराण्याचा इतिहास केवळ विदर्भापुरता मर्यादित नसून त्यांनी भारताच्या पूर्व किनारपट्टीपर्यंत मराठ्यांची सत्ता विस्तारली होती. ऐतिहासिक पुराव्यांनुसार आणि वंशावळीनुसार नागपूरचे भोसले आणि छत्रपती शिवाजी महाराजांचे घराणे हे एकाच मूळ पुरुष बाबाजी भोसले यांचे वंशज आहेत. बाबाजींचे पुत्र मालोजी राजे (शिवरायांचे आजोबा) आणि विठोजी राजे यांच्यापैकी विठोजी राजेंच्या शाखेतील हे नागपूरकर भोसले आहेत. त्यामुळे रक्ताच्या नात्याने हे छत्रपतींचे चुलत भाऊ लागतात. छत्रपती शाहू महाराजांनी रघूजी भोसले प्रथम यांच्या कर्तृत्वावर विश्वास ठेवून त्यांना सेनासाहेब सुभा ही पदवी दिली आणि पूर्व भारताची जबाबदारी सोपवली..रघूजी भोसले प्रथम यांनी आपल्या पराक्रमाने बंगाल, बिहार आणि ओडिशापर्यंत मराठ्यांचा जरब बसवला. बंगालच्या नबाबाकडून त्यांनी चौथाई वसूल केली ज्यामुळे कलकत्त्याच्या रक्षणासाठी ब्रिटिशांना खंदक खणावा लागला होता. हा खंदक आजही इतिहासात भोसल्यांच्या शक्तीचे प्रतीक मानला जातो. केवळ युद्धच नव्हे तर प्रशासनातही या घराण्याने मोठे योगदान दिले. छत्तीसगडमध्ये बिंबाजी भोसले यांनी अतिशय सक्षम प्रशासन दिले. त्यांनी तिथे न्यायव्यवस्था आणि महसूल पद्धतीत सुधारणा केल्या, ज्यामुळे आजही छत्तीसगडच्या इतिहासात त्यांचे नाव आदराने घेतले जाते. ओडिशामधील जगन्नाथ पुरी मंदिराच्या संरक्षणाची आणि व्यवस्थापनाची जबाबदारीही भोसल्यांनी मोठ्या भक्तीभावाने पार पाडली. कटक येथील मराठा बॅरॅक्स हे आजही त्यांच्या लष्करी कौशल्याची साक्ष देतात..सांस्कृतिक दृष्टिकोनातून पाहिले तर नागपूरला ऑरेंज सिटी बनवण्याचे श्रेयही याच घराण्याला जाते. रघूजी द्वितीय यांनी पहिल्यांदा संत्र्यांची लागवड नागपुरात सुरू केली होती. तसेच नागपुरातील महाल परिसरातील वाडे, मंदिरे आणि तलाव हे भोसलेकालीन स्थापत्यशास्त्राचा उत्तम नमुना आहेत. या घराण्याने गोंड राजांच्या नंतर नागपूरला खऱ्या अर्थाने एक राजधानीचे वैभव प्राप्त करून दिले..सध्याच्या काळात या ऐतिहासिक वारशाचे जतन श्रीमंत मुधोजी राजे भोसले आणि श्रीमंत युवराज प्रतापसिंह भोसले करत आहेत. हे घराणे आजही नागपुरातील 'महाल' येथील आपल्या ऐतिहासिक राजवाड्यात वास्तव्य करून आहे. नागपूरच्या सार्वजनिक जीवनात, सामाजिक उपक्रमांत आणि दसरा-होळी सारख्या पारंपरिक उत्सवांत राजघराण्याचा आजही मोठा मान राखला जातो. ऐतिहासिक संदर्भांसाठी डॉ. बी. आर. अंधारे यांचे 'नागपूरचे भोसले (१७३०-२००२)' आणि 'भोसलेकालीन नागपूर' ही पुस्तक आणि जुने सरकारी गॅझेटिअर्स हे सर्वात विश्वसनीय स्रोत मानले जातात. या घराण्याचा वारसा आजही विदर्भ आणि छत्तीसगडच्या मातीत संस्कृतीच्या रूपाने जिवंत आहे..नागपूरकर भोसल्यांच्या इतिहासातील सीताबर्डीची लढाई हा एक अत्यंत भावूक आणि निर्णायक वळण देणारा अध्याय मानला जातो, ज्याची चर्चा आजही श्रीमंत मुधोजी राजे भोसले यांच्या कुटुंबात अत्यंत सविस्तर आणि अभिमानाने केली जाते. साधारण २०० वर्षांपूर्वी अप्पासाहेब भोसले (मुधोजी द्वितीय) यांच्या नेतृत्वाखालील मराठा सैन्य आणि ईस्ट इंडिया कंपनीचे ब्रिटिश सैन्य यांच्यात हा घनघोर संघर्ष झाला होता. .सीताबर्डीचा किल्ला या ऐतिहासिक संघर्षाचा मुख्य केंद्रबिंदू ठरला, जिथे मराठ्यांनी ब्रिटिशांना कडवी झुंज दिली होती. दुर्दैवाने या लढाईतील पराभव झाला. या युद्धाच्या २०९ वर्षानंतरही सीताबर्डी किल्ला आणि परिसर काहीसा अनपेक्षितपणे शांतच राहिला असला तरी भोसले घराण्याच्या वंशजांसाठी हा केवळ इतिहास नसून तो त्यांच्या पूर्वजांच्या बलिदानाचा आणि शौर्याचा जिवंत वारसा आहे. सीताबर्डीच्या या टेकड्या आजही अप्पासाहेबांच्या त्या असीम धैर्याची आणि ब्रिटीश सत्तेविरुद्ध पुकारलेल्या बंडाची साक्ष देतात जी नागपूरच्या अस्मितेचा अविभाज्य भाग आहे.