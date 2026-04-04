Shiva Kashid Descendants : वीर शिवा काशीद यांचे वंशज कोण? आता कुठे राहते सध्याची पिढी अन् काय करतात जाणून घ्या

स्वराज्य स्थापनेच्या इतिहासात पन्हाळगडाचा वेढा आणि विशाळगडाकडे केलेली कूच हा अत्यंत थरारक अध्याय आहे. सिद्धी जोहरच्या वेढ्यातून सुटण्यासाठी छत्रपती शिवाजी महाराजांनी आखलेल्या योजनेत शिवा काशीद यांनी दिलेल बलिदान अतुलनीय आहे. महाराजांसारखे हुबेहूब रूप असलेले शिवा काशीद यांनी प्रतिशिवाजी बनून पालखीत बसण्याचे धाडस दाखवले. त्यांच्या या आत्मबलिदानामुळे शत्रू गोंधळला आणि महाराजांना विशाळगडाकडे सुरक्षित जाण्यासाठी वेळ मिळाला. शिवरायांवरील निस्सीम भक्तीसाठी स्वतःचे प्राण अर्पण करणाऱ्या या वीराचे नाव इतिहासात सुवर्ण अक्षरांनी कोरले गेले आहे..वीर शिवा काशीद यांची समाधी अनेक काळ दुर्लक्षित होती परंतु इतिहास संशोधक कै. मु. गो. गुळवणी सर यांनी अथक परिश्रमाने ही समाधी शोधून काढली. कोल्हापूर जिल्ह्यातील पन्हाळगडाच्या पायथ्याशी असलेल्या नेबापूर या गावी ही समाधी स्थित आहे. गुळवणी सरांच्या या शोधामुळेच शिवभक्तांना या महान वीराच्या स्मृतीस्थळचे दर्शन घेता आले. आज हे ठिकाण प्रेरणास्थान बनले असून दरवर्षी हजारो लोक या ठिकाणी नतमस्तक होण्यासाठी येतात. या शोधामुळे शिवा काशीद यांच्या घराण्याचा आणि त्यांच्या महान वारशाचा दुवा पुन्हा एकदा जगासमोर आला..नेबापूर येथील वीर शिवा काशीद यांच्या समाधीपाशी टिपलेले हे छायाचित्र ऐतिहासिक वारशाचा एक महत्त्वाचा दस्तऐवज आहे. या छायाचित्रात डावीकडून वीर शिवा काशीद यांचे वंशज रघुनाथ बापू काशीद आणि बापू केदारी काशीद उपस्थित आहेत जे या थोर बलिदानाचा जिवंत वारसा जपून आहेत. त्यांच्यासोबतच ही समाधी शोधून काढणारे थोर इतिहास संशोधक मु. गो. गुळवणी सर, मुरलीधर देशपांडे आणि महाराष्ट्राची लोककला जपणारे शाहीर दत्तोबा कुंभार दिसत आहेत. या मान्यवराच्या एकत्रित प्रयत्नांमुळेच शिवा काशीद यांचा दुर्लक्षित इतिहास आणि त्यांचे स्मृतीस्थळ पुन्हा एकदा प्रकाशात आले. हे चित्र केवळ व्यक्तीचे नसून ते इतिहास संशोधन आणि परंपरेचा एक सुंदर संगम दर्शवते..सध्याच्या पिढीबद्दल बोलायचे झाले तर वीर शिवा काशीद यांचे थेट १३ वे वंशज आनंदराव रघुनाथ काशीद हे आहेत. ते सध्या पन्हाळा तालुक्यातील नेबापूर याच ऐतिहासिक गावी वास्तव्यास आहेत. काशीद कुटुंबाने आपली परंपरा जपली असून ते अत्यंत साध्या पद्धतीने आपले जीवन व्यतीत करत आहेत. .आनंदराव काशीद आणि त्यांचे कुटुंब आपल्या पूर्वजांच्या पराक्रमाचा वारसा अत्यंत अभिमानाने जपत आहेत. केवळ शेतीच नव्हे, तर सामाजिक कार्यातही या कुटुंबाचा सहभाग असतो ज्यामुळे परिसरातील लोकांमध्ये त्यांच्याबद्दल आदराची भावना आहे..काशीद कुटुंबाची सध्याची पिढी केवळ नाभीक काम किंवा शेतीवर अवलंबून न राहता, नव्या युगाशी जुळवून घेत आहे. आनंदराव काशीद यांचे पुत्र आणि कुटुंबातील इतर सदस्य नोकरी आणि व्यवसायाच्या निमित्ताने प्रगती करत आहेत. आपल्या पूर्वजांच्या नावाला साजेसे काम करत असतानाच, ते शिवा काशीद यांच्या शौर्याची गाथा पुढच्या पिढीपर्यंत पोहोचवण्याचे कामही करत असतात. शिवजयंती आणि वीर शिवा काशीद यांच्या बलिदान दिनी नेबापूर येथे मोठ्या कार्यक्रमांचे आयोजन केले जाते, ज्यामध्ये हे वंशज सक्रिय सहभाग घेतात. इतिहासाचा हा जिवंत वारसा आजही महाराष्ट्राच्या मातीत मोठ्या दिमाखात नांदत आहे.