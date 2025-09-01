महाराष्ट्र बातम्या

Shivaji Maharaj: छत्रपती शिवाजी महाराजांचे पूर्वज कोण? ‘भोसले’ आडनावामागची खरी कहाणी काय?

The Legacy of Shivaji Maharaj Ancestors and the Rise of the Bhosale Clan | छत्रपती शिवाजी महाराजांचे पूर्वज कोण होते? भोसले आडनाव कसे मिळाले? त्यांच्या कुळाचा इतिहास आणि बहामनी साम्राज्यातील योगदान जाणून घ्या.
Shivaji Maharaj
Shivaji Maharajesakal
Sandip Kapde
Updated on

छत्रपती शिवाजी महाराजांचा जन्म भोसले कुळात झाला, ज्यांचा इतिहास पराक्रमी आणि गौरवशाली आहे. या कुळातील मूळ पुरुष सुजनसिंह हे उदयपूरच्या शिसोदे राजघराण्यातील होते. इ. स. १३३४ च्या सुमारास सुजनसिंह आपले भाग्य आजमावण्यासाठी उत्तरेतून दक्षिणेत आला आणि बहामनी सुलतान हसनगंगूच्या सेवेत रुजू झाला. या काळात त्याने आणि त्याच्या वंशजांनी आपल्या पराक्रमाने भोसले कुळाचा गौरव वाढवला आणि "भोसले" हे आडनाव रूढ केले.

Loading content, please wait...
Chhatrapati Shivaji Maharaj
chhatrapati shivaji maharaj news
shivaji maharaj

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com