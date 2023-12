Salim Kutta: ठाकरे गटाच्या नेत्यासोबत दिसलेला गँगस्टर सलिम कुत्ता कोण? त्याला 'कुत्ता' ही ओळख कशी पडली?

Salim Kutta : मुंबई बॉम्बस्फोटातील मुख्य आरोपींपैकी एक असलेला सलीम कुत्ता हा गँगस्टर सध्या चर्चेत आला आहे. कारण शिवसेनेच्या ठाकरे गटाचे नाशिकचे शहरप्रमुख सुधाकर बडगुजर यांचा एक पार्टीतला व्हिडिओ समोर आला आहे.

यामध्ये बडगुजर हे सलीम कुत्ता सोबत डान्स करताना दिसत आहेत. भाजप आमदार नितेश राणे यांनी विधानसभेत या दोघांचा फोटो दाखवल्यानंतर या प्रकरणाची चर्चा सुरु झाली आहे. विशेष म्हणजे गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या प्रकरणी चौकशीसाठी एसआयटी स्थापन करण्याचे आदेश दिले आहेत. (Who is gangster Salim Kutta What is the story behind his identity name like dog)