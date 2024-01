Who is Rahul Narwekar: शिवसेना ते भाजप व्हाया NCP, असा आहे अपात्रतेचा निर्णय घेणाऱ्या नार्वेकरांचा थरारक राजकीय प्रवास

राहुल नार्वेकर शिवसेना आणि राष्ट्रवादीत होते

भाजपपूर्वी राहुल नार्वेकर हे शिवसेना आणि राष्ट्रवादीत होते. राहुल नार्वेकर हे 15 वर्ष शिवसेनेत होते. 2014 मध्ये त्यांना राज्य विधान परिषदेची निवडणूक लढवायची होती पण शिवसेनेने नकार दिला. त्यानंतर त्यांनी शिवसेनेचा राजीनामा देऊन शरद पवार यांच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये प्रवेश केला. (Rahul Narwekar was in Shiv Sena and NCP Before)