Dhananjay Munde: ''मुंबईला चाललो म्हणून निघाले अन् रात्रीतूनच दिल्लीला गेले'', धनंजय मुंडेंच्या दिल्लीवारीची इनसाईड स्टोरी

Manikrao Kokate: सरपंच संतोष देशमुख खून प्रकरणामुळे मंत्रिपद गमावलेले धनंजय मुंडे यांनी दिल्लीवारी केली. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांची त्यांनी भेट घेतली. या भेटीचं कारण त्यांनी भलतंच सांगितलं असलं तरी राजकीय जाणकारांच्या मते ही भेट मंत्रिपदासाठी होती. माणिकराव कोकाटे यांचं मंत्रिपद जातंय, असं बघता ते खातं आपल्याला मिळावं, अशी अपेक्षा धनंजय मुंडे बाळगून आहेत, असं बोललं जातंय. इतर पक्षांच्या राजकीय नेत्यांनी याच अनुषंगाने प्रतिक्रिया दिलेल्या आहेत..रात्रीतून अचानक दिल्लीलाधनंजय मुंडे हे परळीमध्ये कुठल्यातरी निवडणुकीच्या अनुषंगाने एक बैठक घेत होते. ही बैठक सोडून ते अचानक परळीतून निघाले. जाताना कार्यकर्त्यांना मुंबईला जातो असं सांगितलं आणि दिल्लीत धडकले. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्याकडे आपल्या मागण्यांचं निवेदन त्यांनी दिलं आणि बैठक पूर्वनियोजित होती, असं सांगितलं. बीडचे खासदार बजरंग सोनवणे यांचा सूर मात्र ही बैठक पूर्वनियोजित नव्हती, असाच होता..काय म्हणाले बजरंग सोनवणे?त्यांना (धनंजय मुंडे) महाराष्ट्रात भेटायला कुणी नेता तयार होत नाही. त्यामुळे ते दिल्लीत आले असतील. त्यांना जी अपेक्षा (मंत्रिपद) आहे तसं काहीही होणार नाही. माणिकराव कोकाटेंचं मंत्रिपद आपल्याला मिळेल, असं वाटणं म्हणजे पहाटेचं रंगीत स्वप्न आहे. मी जबाबदारीने आणि विचारपूर्वक सांगतो की, असं होणारच नाही.सोनवणे पुढे म्हणतात, अमित शाह हे देशाचे गृहमंत्री आहेत. ते सर्व लोकप्रतिनिधींना भेटतात. त्यामुळे त्यांना (धनंजय मुंडे) वेळ मिळाली असेल, ते माजी मंत्रीही आहेत. इथल्या त्यांच्या पक्षाच्या एखाद्या नेत्याने गडबडीत ती भेट घडवून दिली असेल. त्यांच्या पक्षाचे दोनच नेते दिल्लीमध्ये आहेत. दोन्ही नेते म्हणत असतील आम्हाला काही माहिती नाही, तर मग असं बायपास होत असेल तर मग अवघड आहे. एका पक्षाचा नेता दुसऱ्या पक्षाच्या एवढ्या मोठ्या नेत्याला परस्पर भेटत असेल गंभीर आहे..''काल तर ते बैठका घेत होते''बजरंग सोनवणे पुढे सांगतात, काल ते निवडणुकीच्या बैठका घेत होते. रात्रीच्या बैठका रद्द करुन मुंबईला चाललो म्हणून निघाले आणि दिल्लीला आले. मी बीड जिल्ह्याचा लोकप्रतिनिधी आहे, बीड जिल्ह्याचे ते मतदार आहेत. त्यांच्या पदाचा आवाका बघितला तर माझ्या पदाच्या अंतर्गत येतो. त्यामुळे माहिती ठेवणं माझं काम आहे.''वाल्मिक कराडला जामीन मिळणार नाही आणि धनंजय मुंडे पुन्हा मंत्री होणार नाहीत. मंत्रिपद नसल्याने त्यांची अवस्था पाण्याबाहेर पडलेल्या माशासारखी झाली आहे.. अमित शाह यांच्यासोबत एक फोटो काढणे म्हणजे मी येतोय.. मी येतोय असं सांगण्याचा प्रयत्न आहे.'' असंही बजरंग सोनवणे म्हणाले..अमित शाहांकडे वेळ मागितल्याचा मेल आहे का?बजरंग सोनवणे म्हणाले की, कुणीही दिल्लीत येत असेल तर मी प्रतीक्षेत असतो. धनंजय मुंडे हे माझे मित्र होते आणि आहेत. त्यांची रहायची व्यवस्था केली असती, जेवणाची व्यवस्था केली असती. पण त्यांनी मला फोन केला नाही. मी छोटा नेता आहे. त्यांनी अमित शाह यांच्या भेटीची ऐनवेळी वेळ घेतलेली असेल, ती पूर्वनियोजित नसेल. कारण भेटीसाठी इतक्या दिवस लागत नाहीत. त्यांनी एक महिन्यापूर्वी भेटीची वेळ मागितल्याचा मेल दाखवायला पाहिजे..Prakash Ambedkar : 'माणिकराव कोकाटेंना पोलिसांनीच पळवलंय, फडणवीसांच्या सांगण्यावरून त्यांना लपवलंय'; प्रकाश आंबेडकर यांचा गंभीर आरोप.तटकरे म्हणतात, मला काही माहिती नाही!राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष सुनील तटकरे यांनी धनंजय मुंडेंच्या दिल्लीवारीबद्दल प्रतिक्रिया दिली. ते म्हणतात, मला त्यांच्याबद्दल काहीही माहिती नाही. ते आल्याचंदेखील मला त्यांनी सांगितलं नाही.दुसऱ्यांदा मात्र तटकरेंनी मुंडेंशी बोलणं झाल्याचं म्हटलं. त्यांची भेट पूर्वनियोजित होती, त्यांनी महिन्याभरापूर्वीच वेळ घेतली होती, अशी प्रतिक्रिया दिली आहे..धनंजय मुंडे म्हणाले, भेट पूर्वनियोजितसोशल मीडियात केलेल्या पोस्टमध्ये धनंजय मुंडे म्हणतात, आज नवी दिल्ली येथे केंद्रीय गृह तथा सहकार मंत्री आदरणीय श्री. अमित भाई शहा यांची भेट घेऊन परळी वैद्यनाथ स्थित प्रभू वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग तीर्थ स्थळाचा केंद्र सरकारच्या प्रसाद योजनेत समावेश करण्याबाबत विनंती केली. या योजनेच्या माध्यमातून ज्योतिर्लिंग स्थळाचा विकास व कायाकल्प झाल्यास परळी शहरासह संपूर्ण बीड जिल्ह्याच्या विकासात एक मोठा व सकारात्मक बदल घडणार आहे; त्याचबरोबर मतदारसंघातील एका कारखान्यासंदर्भात चर्चा केली. पूर्वनियोजित वेळ घेतल्याप्रमाणे आजची ही भेट होती..Manikrao Kokate: फसवणूक, रम्मी व्हिडीओ, वादग्रस्त वक्तव्य अन् कोर्टाचा दणका! माणिकराव कोकाटेंचा राजीनामा, पण हे न मिटणारे डाग....यापूर्वीही मंत्रिपदासाठी प्रयत्नमंत्री माणिकराव कोकाटे यांचं मंत्रिपद जाण्याची वेळ यापूर्वीही आलेली होती. तेव्हा ३१ जुलै २०२५ रोजी त्यांच्याकडील कृषी खातं काढून दत्तात्रय भरणे यांच्याकडे देण्यात आलेलं होतं. मात्र १७ डिसेंबर रोजी पुन्हा कोकाटेंकडील क्रीडा खातं काढून घेत त्यांना बिनखात्याचं मंत्री ठेवण्यात आलेलं आहे. जुलै महिन्यात कोकाटेंविरोधात आंदोलन करण्यासाठी धनंजय मुंडेंनी त्यांची माणसं बसवली होती, असा आरोप सुरेश धस यांनी तेव्हा केला होता. त्यानंतर धनंजय मुंडेंना मंत्रिपद देण्याबाबत अजित पवारांनी विधान केलं होतं, तेव्हा वाद उभा राहिला होता. तसेच सुनील तटकरे यांच्या मतदारसंघात आयोजित एका कार्यक्रमात धनंजय मुंडे यांनी हाताला काम द्या, असं म्हटलं होतं. तेव्हाही धनंजय मुंडे टीकेचे धनी ठरले होते.. 