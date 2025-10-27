SIR प्रक्रियेच्या १२ राज्यांच्या यादीत महाराष्ट्राचे नाव का नाही? निवडणूक आयोगाने थेट उत्तरच दिले!

निवडणूक आयोगाने सोमवारी (२७ ऑक्टोबर) देशात विशेष सघन सुधारणा (SIR) च्या दुसऱ्या टप्प्याची घोषणा केली. या टप्प्यात १२ राज्ये समाविष्ट असतील. येत्या काही दिवसांत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका होत असल्याने महाराष्ट्राचा या राज्यांमध्ये समावेश नाही. याचे कारण समोर आले आहे..निवडणूक आयोगाच्या मते, दुसऱ्या टप्प्यासाठी पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, तामिळनाडू, राजस्थान, पुद्दुचेरी, मध्य प्रदेश, लक्षद्वीप, केरळ, गुजरात, गोवा, छत्तीसगड आणि अंदमान आणि निकोबार बेटे येथे एसआयआर प्रस्तावित आहेत. या १२ राज्यांमधील एसआयआरची घोषणा भारताचे मुख्य निवडणूक आयुक्त (सीईसी) ज्ञानेश कुमार यांनी सोमवारी पत्रकार परिषदेत केली. त्यांनी असेही स्पष्ट केले की, या राज्यांच्या मतदार याद्या सोमवारी रात्री गोठवल्या जातील..India SIR Schedule: बिहारनंतर देशातील १२ राज्यांमध्ये एसआयआर लागू, निवडणूक आयोगाची मोठी घोषणा, जाणून घ्या 'या' राज्यांची नावे.महाराष्ट्राबद्दल प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत. कारण पूर्वी असे मानले जात होते की बीएमसी निवडणुकीपूर्वी महाराष्ट्रात एसआयआर आयोजित केला जाऊ शकतो. पण राज्य निवडणूक आयोग आणि राजकीय पक्षांनी यावेळी महाराष्ट्रात एसआयआर आयोजित करू नये असे म्हटले होते. पत्रकार परिषदेत, मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांनी एसआयआर आयोजित करण्याच्या गरजेवर भर दिला..त्यांनी सांगितले की, शेवटचा एसआयआर २००० ते २००४ दरम्यान घेण्यात आला होता, त्यामुळे जवळजवळ दोन दशकांनंतर, मतदार यादीतील चुका दूर करण्यासाठी विशेष सघन सुधारणा आवश्यक आहे. प्रत्येक निवडणुकीपूर्वी मतदार यादीची पुनरावृत्ती आवश्यक असते. गेल्या काही वर्षांत, अनेक राजकीय पक्षांनी मतदार यादी पूर्णपणे अचूक नसल्याबद्दल आक्षेप घेतले आहेत..Why is SIR Important: भारतात एसआयआर महत्त्वाचे का आहे? निवडणूक आयोगाने चार मोठी कारणे सांगितली!.शेवटचे एसआयआर २००० ते २००४ दरम्यान करण्यात आले होते. इतक्या मोठ्या कालावधीनंतर, एसआयआर आणखी महत्त्वाचे बनते. निवडणूक आयोगाने बिहारपासून सुरुवात करून देशभर टप्प्याटप्प्याने एसआयआर करण्याचा निर्णय घेतला आहे, असे त्यांनी सांगितले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.