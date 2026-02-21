Mughal Empire History : मुघलांना मुघलच का म्हटलं जायचं? इतिहासात दडलेलं हे कारण जाणून आश्चर्यचकित व्हाल

'मुघल' नाव आणि मंगोल कनेक्शन'मुघल' हा शब्द ऐकायला भारतीय वाटत असला तरी त्याचा उगम पर्शियन भाषेत दडलेला आहे. हा शब्द मुळात 'मंगोल' या शब्दाचा पर्शियन उच्चार असलेल्या 'मांगोळ'वरून रूढ झाला. १५२६ मध्ये बाबरने भारतात या साम्राज्याची मुहूर्तमेढ रोवली. हे शासक मध्य आशियातील समरकंदमधून आले होते. विशेष म्हणजे हे राज्यकर्ते स्वतःला 'मुघल' म्हणवून घेण्यापेक्षा 'तिमुरिद' (तैमूरचे वंशज) म्हणवून घेण्यात जास्त अभिमान बाळगत असत परंतु काळाच्या ओघात मंगोल वंशाशी असलेल्या संबंधामुळे त्यांना जगात 'मुघल' म्हणूनच ओळखले गेले..मुघल शासकांच्या नसांमध्ये जगातील दोन सर्वात भीतीदायक आणि पराक्रमी योद्धा घराण्यांचे रक्त होते. बाबरचे वडील उमर शेख मिर्झा हे तैमूर लंगचे वंशज होते तर त्याची आई कुतलुग निगार खानुम ही प्रत्यक्ष चंगेज खानची वंशज होती. पितृसत्ताक पद्धतीनुसार ते तुर्क-मंगोल असले तरी मातृपक्षाकडून मिळालेल्या मंगोल वारशामुळेच त्यांना 'मुघल' हे नाव मिळाले. एका बाजूला तैमूरची रणनीती आणि दुसऱ्या बाजूला चंगेज खानची जिद्द यांचा हा एक अद्भूत संगम होता..Beautiful Women : भारताशेजारीच राहतो असा समुदाय जिथे लोक 150 वर्षांपर्यंत राहतात जिवंत; 80 वर्षांच्या महिलासुद्धा दिसतात तरुण.मुघलांचे मूळ जरी मंगोल असले तरी त्यांची जीवनशैली आणि संस्कृती ही पूर्णपणे बदललेली होती. बाबर आणि त्याच्या पूर्वजांनी बराच काळ तुर्की भागात घालवल्यामुळे त्यांच्यावर तुर्की संस्कृतीचा मोठा प्रभाव होता. मात्र सत्तेवर आल्यानंतर त्यांनी पर्शियन (इराणी) भाषा, कला आणि साहित्याचा अंगीकार केला. यातूनच एक नवीन 'इंडो-पर्शियन' संस्कृती जन्माला आली. यामुळेच मुघल हे त्यांच्या क्रूर मंगोल पूर्वजांपेक्षा वेगळे ठरले आणि त्यांनी प्रशासकीय व्यवस्था व इस्लामिक कलेला प्राधान्य दिले..Polluted Country : जगातले टॉप 5 घाणेरडे देश कोणते? भारताचा नंबर पाहून डोकं फिरेल; धक्कादायक रिपोर्टने जगभर गोंधळ.मुघल शासकांनी केवळ युद्धेच जिंकली नाहीत तर भारताला अनेक अजरामर वास्तू दिल्या. त्यांनी समरकंद आणि पर्शियातून नामांकित कारागीर भारतात आणले. या कारागिरांनी भारतीय शैलीशी मेळ घालून ताजमहाल, लाल किल्ला आणि हुमायूनची कबर यांसारख्या वास्तू उभारल्या ज्या आजही मुघल स्थापत्यकलेची साक्ष देतात. बाबरपासून सुरू झालेला हा काळ औरंगजेबाच्या मृत्यूनंतर हळूहळू अस्ताला गेला परंतु 'मुघल' हे नाव आजही इतिहासात आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.