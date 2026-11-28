केंद्र सरकारच्या मतदारसंघ पुनर्रचना विधेयकाला राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार पक्ष पाठिंबा देणार असल्याची चर्चा आहे. पक्षाने याबाबत अद्याप अधिकृत भूमिका घेतलेली नसली तरी दिल्लीत होणाऱ्या इंडिया आघाडीच्या बैठकीलादेखील पक्षाचे खासदार हजर नाहीत. त्यामुळे काँग्रेसने शरद पवारांसह त्यांच्या पक्षावर टीका केली. त्याला गटनेते अमोल कोल्हे यांनी उत्तर दिलंय..वृत्तवाहिनीशी बोलताना अमोल कोल्हे म्हणाले की, काँग्रेसच्या महाराष्ट्रातल्या नेत्यांची टीका फार महत्त्वाची नाही. कारण राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाने कोणतीही भूमिका जाहीर केलेली नाही. आमचे आठही खासदार बसून सोमवारी यावर निर्णय घेतील. निर्णय झालेला नसताना अशी विधानं येतात, तेव्हा दूधात मिठाचा खडा टाकण्याचा प्रकार असल्याचं लक्षात येतं..Farmers Protest: बिजवडीत रस्त्यावर उतरलेल्या शेतकऱ्यांना पोलीसांनी धाडलं बोलवणं ,१९ आंदोलनकर्ते व शेतकऱ्यांच्या पाठीमागे पोलिसांचा ससेमिरा , न्याय हक्कासाठी लढणाऱ्या शेतकऱ्यांमध्ये संताप.''इंडिया आघाडीच्या बैठकीला सुप्रियाताई व्हिडीओ कॉलद्वारे उपस्थित राहणार होत्या. परंतु काँग्रेसच्या नेत्यांकडून अशा पद्धतीने विधानं होतं असतील तर आम्ही ताईंना, बैठकीला उपस्थित राहण्याची गरज नाही, असं सांगितलं आहे. काल बिलाचा ड्राफ्ट आलेला आहे. त्यावर आमचे सर्व खासदार अभ्यास करतील आणि मतभेद असतील तर चर्चिली जातील. त्यानंतर निर्णय होईल.'' असं खासदार कोल्हे म्हणाले..अमोल कोल्हे पुढे बोललो की, राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष संसदेत विधेयकावरील चर्चेत सहभाग घेणार आहे. पक्षाची भूमिका संसदेच्या पटलावर आम्ही ठेऊ. त्याआधीच समर्थन, विरोध अशा अटकळी बांधणं चुकीचं आहे. हे विधेयक संविधानविरोधी कसं आहे, काँग्रेसने ते समजून सांगितलं तर आम्हालाही कळेल. सरसरकट विरोधात प्रचार करण्यापेक्षा नेमका विरोध का आहे, हे त्यांनी सांगणं आवश्यक आहे. आमच्या निर्णयापूर्वीच काँग्रेसने बोलणं चुकीचं आहे..Mumbai Traffic: मुंबईत वाहतुकीचा ताण! दोसांजच्या कार्यक्रमामुळे वाहतुकीची कोंडी, ब्लॅक फ्रायडे सेलमुळे आणखी भर.''सुप्रियाताई स्वतः बैठकीला उपस्थित राहणार होत्या, मात्र पवार साहेबांची प्रकृती बरी नसल्याने त्या व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे हजर राहणार होत्या. त्यातच आता काँग्रेसचे नेते भलतीकडेच बोलत असल्याने आम्हाला विचार करावा लागेल. त्यांना त्यांच्या पक्षाने समज द्यावी. आमची यावर चर्चा सुरुच असून आमचे खासदार चर्चेनंतर काय ते ठरवतील.'' अशी भूमिका अमोल कोल्हे यांनी मांडली आहे.