मुंबई : राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांची नुकतीच बीडमध्ये जाहीर सभा झाली. या सभेतून त्यांनी अजित पवारांसह त्यांच्या गटात सामिल झालेल्या धनंजय मुंडे यांच्या टीका केली होती. त्याचबरोबर येत्या निवडणुकीत आपल्याला साथ देण्याबाबत बीडच्या जनतेला साद घातली होती.

शरद पवारांच्या या सभेला आता अजित पवार २७ ऑगस्ट रोजी वेगळी सभा घेऊन उत्तर देणार आहेत. पण ही सभा रद्द झाल्याची चर्चा सुरु होती, यावर धनजंय मुंडे यांनी स्पष्टीकरण दिलं आहे. (Will Ajit Pawar rally be held in Beed or not Dhanjay Munde made it clear)

धनंजय मुंडेंनी केलं स्पष्ट

धनजंय मुंडे यांनी ट्विट करत याबाबत माहिती दिली आहे. मुंडे म्हणाले, "राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाची बीड इथं 27 ऑगस्ट रोजी जाहीर सभा होणार आहे. या सभेला उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यासह पक्षाचे वरिष्ठ नेते मार्गदर्शन करणार आहेत. ही सभा रद्द झाल्याबाबत माध्यमांवर येणाऱ्या बातम्या पूर्णपणे चुकीच्या आहेत"

शरद पवारांचं शक्तीप्रदर्शन

दरम्यान, शरद पवारांनी बीडच्या सभेत अजित पवारांसह धनंजय मुंडे आणि अमरसिंह पंडीत यांच्यावर सडकून टीका केली होती. ज्यांनी आपल्याला मोठं केलं त्यांना किमान विसरु तरी नये, असा टोला त्यांनी अजित पवारांना लगावला होता. तत्पूर्वी मोठी कार रॅली काढत सभेच्या आयोजकांनी मोठं शक्तीप्रदर्शन केलं होतं.