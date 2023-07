By

मुंबई : उद्धव ठाकरे यांच्या शिवसेनेतून एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेत गेलेल्या विधानपरिषदेच्या नेत्या नीलम गोऱ्हे, मनिषा कायंदे आणि विप्लव बाजोरिया यांना अपात्रतेची नोटीस महाविकास आघाडीच्या आमदारांकडून पाठवण्यात आली आहे.

गोऱ्हे या उपसभापती असल्यानं त्यांना सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयानुसार अपात्र व्हावं लागेल तसेच कायंदे यांच्यावरही लोकप्रतिनिधी कायद्याच्या १० शेड्युल प्रमाणं अपात्र व्हावं लागेल असं शिवसेनेचे आमदार अनिल परब यांनी सांगितलं. (Will Neelam Gorhe Manisha Kayande be disqualified Legal side explained by Anil Parab)

नीलम गोऱ्हेंवर अपात्रतेबाबत कायदेशीर बाजू सांगताना परब म्हणाले, "काही दिवसांपूर्वी नीलम गोऱ्हे यांनी पक्षाचं सदस्यत्व सोडलेलं आहे. त्यामुळं कायद्यानुसार, दहाव्या शेड्युलमध्ये २ अ नुसार जी अपात्रतेची तरतूद आहे.

त्याअंतर्गत आम्ही त्यांच्यावर अपत्रतेची नोटीत दाखल केली आहे. सुप्रीम कोर्टानं ही सगळी प्रकरण अध्यक्षांकडं पाठवलेली आहेत. सध्या विधानपरिषदेत सभापती नाहीत त्याजागी उपसभापती काम बघणार आहेत.

पण उपसभापतींवरच अपात्रतेचा ठराव आहे, म्हणून आम्ही त्यांना रिमुव्हल नोटीसही दिली आहे" (Latest Marathi News)

यासाठी केला सभात्याग

नवाब रेबिया केसमध्ये देखील सुप्रीम कोर्टानं सांगितलं की, सभापतींवर जेव्हा अविश्वास दाखवला जातो तेव्हा त्यांना या खुर्चीवर बसण्याचा कायदेशीर आणि नैतिक अधिकार राहत नाही.

जोपर्यंत अपात्रतेचा निकाल लागत नाही तसेच रिमुव्हल नोटीस फायनल होत नाही. तोपर्यंत या उपसभापतींनी त्या खुर्चीवर बसू नये, अशी आम्ही सर्व आमदारांनी भूमिका घेतली आहे.

पण आम्हाला आमची भूमिका सभागृहात मांडू न दिल्यानं आम्ही आजच्या दिवशी सभात्याग केला आहे. आता यापुढं काम कसं करायचं? असा प्रश्न आहे. (Marathi Tajya Batmya)

सरकार माजलं आहे

हे बहुमताचं सरकार माजलं आहे, हे विरोधकांना दाबून टाकत आहे. उपसभापती सरकारच्या बाजूनं काम करत आहेत. त्यामुळं अशा प्रकारचे दाबून टाकण्याच काम करणाऱ्या उपसभापतींना पदावरुन राहू नये, अशी भूमिका आम्ही घेतली आहे.

आज बहिष्काराचा निर्णय झाला त्यानंतर महाविकास आघाडीची बैठक होईल त्यानंतर पुढची दिशा ठरवली जाईल, असंही परब यांनी सांगितलं.