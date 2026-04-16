Maharashtra Politics: सामान्य महिला की राजकीय घराणी? महिला आरक्षणानंतर महाराष्ट्रात काय बदलणार? नव्या समीकरणांची सुरुवात

महिला आरक्षण विधेयकावर सर्व पक्षांचे एकमत आहे. काही पक्ष आरक्षण प्रक्रियेवर असहमत आहेत. महिला आरक्षणाचा खरा उद्देश म्हणजेच अर्ध्या लोकसंख्येचा आवाज संसदेपर्यंत पोहोचू देणे, नजीकच्या भविष्यात साकार होईल की नाही, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. हा प्रश्न यासाठीही समर्पक आहे, कारण अलिकडच्या वर्षांत सभागृहात प्रवेश केलेल्या अनेक महिलांची कौटुंबिक आणि राजकीय पार्श्वभूमी भक्कम होती. महाराष्ट्राकडे पाहिल्यास येथेही अशी अनेक उदाहरणे आहेत. .बारामतीच्या खासदार सुप्रिया सुळे या शरद पवारांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांच्या कन्या आहेत. मुख्यमंत्री ते केंद्रीय मंत्री आणि पक्षाध्यक्ष अशी अनेक दशकांची राजकीय कारकीर्द शरद पवार यांची राहिली आहे. त्यामुळे हे स्पष्ट आहे की, राजकारण हे सुप्रियांसाठी दूरचे स्वप्न नव्हते, तसेच लोकसभेत पोहोचणे हे त्यांच्यासाठी कठीण कामही नव्हते..असेच आणखी एक उदाहरण म्हणजे चंद्रपूरच्या काँग्रेस खासदार प्रतिभा धनोरकर. त्यांचा राजकीय प्रवासही कौटुंबिक संबंधांशी जोडलेला आहे. त्यांचे पती सुरेश 'बाळूभाऊ' धानोरकर, हे शिवसेनेत आणि नंतर काँग्रेसमध्ये एक प्रभावशाली नेते होते. ते लोकसभेचे खासदारही होते. त्याचप्रमाणे जळगावच्या भारतीय जनता पक्षाच्या खासदार स्मिता वाघ यांचे पती उदय वाघ यांनीही पक्षाच्या संघटनेत महत्त्वाची पदे भूषवली आहेत..मुंबई उत्तर मध्यच्या काँग्रेस खासदार वर्षा गायकवाड या माजी मंत्री आणि खासदार एकनाथ गायकवाड यांच्या कन्या आहेत. रावेरच्या भाजप खासदार रक्षा खडसे यांचे सासरे एकनाथ खडसे यांच्यामुळे राजकीय संबंध आहेत, जे स्वतःही बऱ्याच काळापासून राज्य राजकारणात प्रभावशाली आहेत. सोलापूर (एससी) मतदारसंघाच्या काँग्रेस खासदार प्रणिती शिंदे यादेखील एका प्रतिष्ठित राजकीय घराण्यातील आहेत. .त्यांचे वडील सुशील कुमार शिंदे यांनी राज्य आणि केंद्र या दोन्ही स्तरांवर महत्त्वाची पदे भूषवली आहेत. या कायद्याचा मूळ उद्देश साध्य होईल की, ग्रामप्रमुख आणि नगरपालिकांच्या निवडणुकांप्रमाणे, भावी महिला खासदारांच्या नावापुढे 'प्रतिनिधी' असे लिहून त्यांचे पतीच सर्व काम सांभाळतील, हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरेल.