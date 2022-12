Maharashtra-Karnataka Border Issue: कर्नाटक सरकारनं नुकताच आपल्या विधानसभेत महाराष्ट्राचा दावा असलेली गावं कर्नाटकचीच असल्याचा ठराव मंजूर केला. यानंतर आता महाराष्ट्राकडून जसास तसं उत्तर देण्यात येणार आहे. मंत्री शंभूराज देसाई यांनी ही माहिती दिली आहे. (Winter Session Maharashtra will give befeated answer to Karnataka Will bring more strong resolution)

सीमाप्रश्नी तोडग्यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या समितीचे सदस्य आणि मंत्री शंभूराज देसाई म्हणाले, "आपण कर्नाटकपेक्षा अधिक सक्षम आणि परिणामकारक ठराव आणणार आहोत. आजच आम्ही हा ठराव मंजूर करणार होतो पण भाजपच्या आमदार मुक्त टिळक यांचं निधन झाल्यानं आज हा ठराव मांडता आला नाही"