बचत गटातील महिलांना मिळणार १२००० रुपयांचे मानधन! ई-पीक पाहणीच्या नोंदणीसाठी सहाय्यक नेमण्याचा निर्णय; ई-पीक पाहणीची नोंद आता पिकात २० मीटर जाऊन होणार

तात्या लांडगे
सोलापूर : खरीप हंगामातील पिकांची नोंद सातबारा उताऱ्यावर करण्यासाठी शेतकऱ्यांना स्वतः ई-पीक पाहणी करावी लागणार नाही. ही जबाबदारी या वर्षीपासून नियुक्त सहाय्यकांमार्फत पार पाडली जाणार आहे. गेल्या काही वर्षांत मोबाईल अॅपद्वारे ई-पीक पाहणी करताना शेतकऱ्यांना आलेल्या तांत्रिक अडचणी आणि कमी प्रतिसाद लक्षात घेऊन राज्य सरकारने ही महत्त्वाची सुधारणा केली आहे. १५ जुलैपासून राज्यभरात नव्या पद्धतीने ई-पीक पाहणी मोहीम राबविण्यात येणार आहे.
राज्यात २०२२ पासून मोबाईल अॅपच्या माध्यमातून ई-पीक पाहणी सुरू करण्यात आली होती. मात्र अनेक ज्येष्ठ शेतकऱ्यांकडे अँड्रॉइड मोबाईल नसणे, ग्रामीण भागातील शेतांमध्ये इंटरनेटची सुविधा उपलब्ध नसणे आणि अॅप हाताळण्यात येणाऱ्या अडचणी यामुळे या उपक्रमाला अपेक्षित प्रतिसाद मिळू शकला नव्हता. यंदा ही प्रक्रिया सरकारी देखरेखीखाली पार पडणार आहे. केंद्र सरकारच्या ‘अॅग्रीस्टॅक’ योजनेशी ही प्रक्रिया जोडण्यात आली आहे. ‘अॅग्रीस्टॅक’मध्ये नोंदणी करून शेतकरी ओळख क्रमांक प्राप्त केलेल्या शेतकऱ्यांना पीक पाहणीपूर्वी त्यांच्या नोंदणीकृत मोबाईलवर ‘एसएमएस’द्वारे माहिती दिली जाणार आहे. त्यामुळे पीक नोंदणी अधिक पारदर्शक आणि विश्वासार्ह होणार असल्याचा दावा प्रशासनाने केला आहे.
बचत गटातील महिलांना सहाय्यक म्हणून संधी
यंदापासून ही प्रक्रिया पूर्णपणे सरकारी देखरेखीखाली होणार असून स्थानिक महिला बचत गटांतील सदस्यांची सहाय्यक म्हणून नियुक्ती करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. हे सहाय्यक शेतात जाऊन प्रत्यक्ष पीक पाहणी करून माहिती नोंदविणार आहेत. यावर्षी पीक पाहणीच्या नियमांमध्येही बदल करण्यात आला आहे. पूर्वी लागवड क्षेत्राच्या ५० मीटर अंतरावरून छायाचित्र घेऊन नोंदणी करता येत होती. आता मात्र पिकाच्या २० मीटरच्या आत जाऊन छायाचित्र नोंदविणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. त्यामुळे पीक माहितीची अचूकता वाढण्यास मदत होणार आहे.
महत्त्वाचे बदल असे...
१५ जुलैपासून नवीन पद्धतीची अंमलबजावणी
शेतकऱ्यांना स्वतः नोंदणी करण्याची गरज नाही
नेमलेल्या सहाय्यकांकडून प्रत्यक्ष पीकाची होईल पाहणी
महिला बचत गटांच्या सदस्यांना सहाय्यक म्हणून प्राधान्य
शेतीच्या ५० मीटर परिसराऐवजी आता पीकात २० मीटर जाऊन नोंदणी
अॅग्रीस्टॅक योजनेशी जोडणी, पाहणीपूर्वी शेतकऱ्यांना ‘एसएमएस’द्वारे सूचना
ई-पीक पाहणीत बदल, पण...
ई-पीक पाहणीत बदल करण्यात आला असून त्यासाठी सहाय्यकांची नेमणूक केली जाणार आहे. प्रत्येक ई-पीक पाहणीसाठी सहाय्यकांना १२ रुपयांचे मानधन दिले जाईल. जिल्ह्यात किती सहाय्यक नेमायचे याबाबत अद्याप अंतिम निर्णय झालेला नाही.
- अभिजित पाटील, निवासी उपजिल्हाधिकारी, सोलापूर
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