Municipal Mayor Election : पुणे, मुंबईत ‘महिलाराज’! महापौरपदाची सोडत जाहीर; ठाणे अनुसूचित जातीसाठी राखीव

मुंबई - महापौरपदाच्या आरक्षणाची सोडत जाहीर झाली असून, संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागून राहिलेल्या मुंबई आणि पुण्यासह १५ महापालिकांची सूत्रे महिलांकडे असतील. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचा गड समजला जाणाऱ्या ठाणे महापालिकेच्या महापौरपदाचा मान अनुसूचित जातीच्या (एससी) उमेदवारास मिळणार आहे..राज्यातील २९ पालिकांमधील महापौरपदाच्या आरक्षणाची सोडत नगरविकास राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांच्या अध्यक्षतेखाली आज काढण्यात आली. पुढील अडीच वर्षांसाठी ही सोडत असून २९ महापालिकांपैकी पंधरा पालिकांचे महापौरपद हे विविध प्रवर्गांतील महिलांसाठी राखीव ठेवण्यात आले आहे.राज्यातील २९ पालिकांपैकी अनुसूचित जमाती (एसटी) प्रवर्गासाठी एकच पद आरक्षित असल्याने नियमातील तरतुदीनुसार या प्रवर्गात महिलांसाठी वेगळ्या आरक्षणाची तरतूद नसेल. हे आरक्षण केवळ अनुसूचित जमाती या प्रवर्गासाठी काढण्यात आल्यामुळे या पदावर त्याच प्रवर्गातील महिला किंवा पुरुष उमेदवार विराजमान होऊ शकतो..अनुसूचित जाती प्रवर्गासाठी तीन पदे आरक्षित असून, त्यापैकी दोन पदे अनुसूचित जाती (महिला) या प्रवर्गासाठी असतील. इतर मागास प्रवर्गासाठी (ओबीसी) आठ पदांचे आरक्षण काढण्यात आले असून, त्यापैकी चार पदे ही महिलांसाठी राखीव ठेवण्यात आली आहेत. उर्वरित सतरा महानगरपालिकांत सर्वसाधारण प्रवर्गातील नऊ पदे महिलांसाठी आरक्षित ठेवण्यात आली आहेत, तर उर्वरित आठ पदे सर्वसाधारण खुल्या प्रवर्गासाठी असतील..आरक्षण कसे ठरले?शहरी लोकसंख्येच्या प्रमाणानुसार महापालिकांसाठी आरक्षण काढण्यात आले. 'अनुसूचित जमातीं'चे प्रमाण ०.६७ टक्के असल्याने या प्रवर्गासाठी एक टक्का आरक्षण ठेवण्यात आले. आहे. अनुसूचित जातीचे प्रमाण हे ३.०६ - ३ टक्के असून ५० टक्के महिला आरक्षणाच्या नियमानुसार येथे २ जागा महिलांसाठी आरक्षित असतील.ओबीसींचे (इतर मागास प्रवर्ग) प्रमाण ७.८३ टक्के असल्याने त्या प्रवर्गात १७ जागा राखीव ठेवण्यात आल्या आहेत. महिला आरक्षणाच्या नियमानुसार महिलांसाठी ९ जागा आरक्षित ठेवण्यात आल्या आहेत..नियमातील ठळक तरतुदीमहापौरपदाचे आरक्षण हे चक्राकार पद्धतीने प्रवर्गनिहाय काढण्यात येते. अनुसूचित जाती (एससी) या प्रवर्गाचे आरक्षण महापौरपदासाठी निश्चित करताना त्या महापालिकेतील या प्रवर्गातील सदस्यांची संख्या किमान तीन एवढी असणे गरजेचे आहे. अनुसूचित जाती, जमातीचे एकच पद राखीव असेल तर महिलांसाठी आरक्षण ठेवता येत नाही. शासनाकडून आता अडीच वर्षांच्या कालावधीसाठी बिंदू नामावली तयार केली जात आहे..सोडतीचा क्रम- अनुसूचित जमाती- अनुसूचित जाती- इतर मागास प्रवर्ग (ओबीसी)- सर्वसाधारण प्रवर्ग.आरक्षण - महापालिकाअनुसूचित जमाती (एसटी) - कल्याण-डोंबिवलीअनुसूचित जाती (एससी) - ठाणेअनुसूचित जाती (महिला) - जालना आणि लातूरमागास प्रवर्ग (ओबीसी महिला) - जळगाव, चंद्रपूर, अहिल्यानगर, अकोलामागास प्रवर्ग (ओबीसी- सर्वसाधारण) - पनवेल, इचलकरंजी, कोल्हापूर, उल्हासनगरखुला प्रवर्ग (महिला) - पुणे, धुळे, बृहन्मुंबई, नवी मुंबई, नांदेड-वाघाळा, मालेगाव, मीरा- भाईंदर, नागपूर, नाशिकखुला प्रवर्ग - छत्रपती संभाजीनगर, परभणी, सांगली-मिरज-कुपवाड, अमरावती, वसई-विरार, सोलापूर, पिंपरी-चिंचवड, भिवंडी-निजामपूर.सर्व नियम धाब्यावर बसवून हे सरकार काम करीत आहे. मुंबई महापालिकेच्या आरक्षणात घालण्यात आलेला घोळ लोकशाहीसाठी घातक आहे. ही निव्वळ राजकीय गणित जुळविण्यासाठी केलेली मॅच फिक्सिंग असून, आम्ही याचा तीव्र निषेध करतो.- विजय वडेट्टीवार, विरोधी पक्षनेते.