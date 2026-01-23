महाराष्ट्र बातम्या

Municipal Mayor Election : पुणे, मुंबईत ‘महिलाराज’! महापौरपदाची सोडत जाहीर; ठाणे अनुसूचित जातीसाठी राखीव

महापौरपदाच्या आरक्षणाची सोडत जाहीर झाली असून, संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागून राहिलेल्या मुंबई आणि पुण्यासह १५ महापालिकांची सूत्रे महिलांकडे असतील.
सकाळ न्यूज नेटवर्क / वृत्तसंस्था
मुंबई - महापौरपदाच्या आरक्षणाची सोडत जाहीर झाली असून, संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागून राहिलेल्या मुंबई आणि पुण्यासह १५ महापालिकांची सूत्रे महिलांकडे असतील. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचा गड समजला जाणाऱ्या ठाणे महापालिकेच्या महापौरपदाचा मान अनुसूचित जातीच्या (एससी) उमेदवारास मिळणार आहे.

