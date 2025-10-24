अबब..! सोलापूर शहर पोलिसांनी शोधले चोरीला गेलेले व हरविलेले तब्बल ४६ लाखांचे मोबाईल; ‘या’ पोर्टलवर भरा माहिती, मिळेल तुमचा हरविलेला मोबाईल

तात्या लांडगे
सोलापूर : केंद्र शासनाच्या दूरसंचार विभागाने गहाळ झालेल्या व चोरी झालेल्या मोबाईलची माहिती मिळावी म्हणून ‘सीईआयआर’ पोर्टल सुरू केले आहे. त्याद्वारे मिळालेल्या माहितीचे तांत्रिक विश्लेषण करून सोलापूर शहर पोलिसांनी तब्बल ४६ लाख २० हजार रुपयांचे मोबाईल शोधले आहेत.
‘सीईआयआर’ पोर्टलद्वारे व तांत्रिक विश्लेषण करून सोलापूर शहर पोलिसांनी त्यांच्या हद्दीतून गहाळ झालेले व चोरीला गेलेल्या मोबाईलची माहिती मिळविली. त्यानंतर शहर पोलिसांनी ते मोबाईल हस्तगत करण्यासाठी पथके परजिल्ह्यात, परराज्यातही पाठविली. तत्पूर्वी, मोबाईल चोरी किंवा गहाळ झाल्याच्या ज्यांनी पोलिस ठाण्यांमध्ये तक्रारी दिल्या होत्या, त्यांच्याकडूनही पोर्टलवर माहिती भरून घेतली. त्यासाठी तक्रारदारांना ceir.gov.in या संकेतस्थळावर माहिती भरण्याचे आवाहन पोलिसांनी केले होते. ज्यांचे मोबाईल गहाळ किंवा चोरी झाले आहेत, त्यांनाही त्या संकेतस्थळावर मोबाईलसंबंधी माहिती भरण्याचे आवाहन पोलिसांनी केले आहे. दरम्यान, शहर पोलिसांनी तपासाअंती २३१ मोबाईल हस्तगत केले आहेत.
ही कामगिरी पोलिस आयुक्त एम. राज कुमार, पोलिस उपायुक्त विजय कबाडे, डॉ. अश्विनी पाटील, गौहर हसन यांच्यासह सहायक पोलिस उपायुक्त व सर्व पोलिस ठाण्यांच्या वरिष्ठ पोलिस निरीक्षकांच्या मार्गदर्शनाखाली रफिक इनामदार, संतोष पापडे, एकनाथ उबाळे, शंकर भिसे, समाधान मारकड, संतोष वायदंडे, कल्लप्पा देकाणे, खाजप्पा आरेनवरु, दत्ता मोरे, सुधाकर माने, पंकज घाडगे, शैलेश स्वामी, महेंद्र फुलारी, बाबुराव क्षीरसागर, अयाज बागलकोटे, प्रकाश गायकवाड, अर्जुन गायकवाड, सैफअली मुजावर यांनी पार पाडली.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.