विद्यार्थ्यांनो, तुमच्या हातात बदलाची ताकद! गावाची समस्या जगासमोर मांडा; साम टीव्ही देतंय ‘Next Gen Reporter’चं व्यासपीठ

तुमच्या गावात, शाळेत किंवा परिसरात एखादी समस्या आहे? रस्ते, पाणी, वीज, वाहतूक, शिक्षण किंवा इतर नागरी प्रश्नांकडे प्रशासनाचं लक्ष वेधायचं आहे? मग आता ही जबाबदारी तुम्हीच पार पाडू शकता. विद्यार्थ्यांना आपल्या परिसरातील समस्या थेट जगासमोर मांडण्यासाठी साम टीव्हीने ‘Next Gen Reporter’ हा अनोखा उपक्रम सुरू केला आहे..वृत्तवाहिन्यांच्या विश्वात अशा प्रकारचा उपक्रम पहिल्यांदाच राबवला जात आहे. या माध्यमातून विद्यार्थ्यांना पत्रकारितेचा अनुभव घेण्याची संधी मिळणार आहे. आपल्या परिसरातील एखादी समस्या मोबाईलच्या माध्यमातून रील स्वरूपात शूट करून साम टीव्हीकडे पाठवता येणार आहे..Scholarship Exam Result : चौथी आणि सातवीच्या शिष्यवृत्तीचा अंतिम निकाल जाहीर.कोण होऊ शकतं Next Gen Reporter?तुम्ही जागरूक आणि सजग विद्यार्थी असाल तर तुम्हीही Next Gen Reporter बनू शकता. इयत्ता ८वी ते ११वीमध्ये शिकणारे विद्यार्थी या उपक्रमात सहभागी होऊ शकतात. तुमच्या गावातील रस्त्यांची समस्या, पाणी किंवा वीज प्रश्न, शाळेत जाण्यासाठी वाहतुकीची अडचण, बसची सुविधा, शाळेतील शैक्षणिक समस्या, पुस्तकांचा वाढता भार, निकृष्ट दर्जाचं जेवण किंवा शिक्षणातील अडचणी अशा विविध प्रश्नांवर तुम्ही रिपोर्टिंग करू शकता..समस्या मांडण्याची संधीतुमच्या परिसरातील समस्या प्रशासन आणि सरकारच्या निदर्शनास आणून देण्यासाठी ‘Next Gen Reporter’ हे व्यासपीठ उपलब्ध करून देण्यात आलं आहे. विद्यार्थ्यांनी आपल्या परिसरातील एका समस्येवर रील तयार करून साम टीव्हीकडे पाठवायची आहे. या माध्यमातून विद्यार्थ्यांना केवळ समस्या मांडण्याची संधी मिळणार नाही, तर भविष्यातील पत्रकारितेचा अनुभवही घेता येणार आहे..Management Admissions: राज्यात बीबीए-बीबीएम-बीएमएस व एकात्मिक एमबीए प्रवेशाची पहिली यादी जाहीर; १२ हजार २८२ विद्यार्थ्यांना संधी, ८४८५ जणांना पहिल्या पसंतीचे महाविद्यालय.रील कुठे पाठवायची?तुमची माहिती आणि समस्येवरील रील खालील माध्यमातून पाठवता येईल:ई-मेल : studentreporter@saamtv.comWhatsApp : 9594885566दर महिन्याला उत्कृष्ट रिपोर्टिंग करणाऱ्या विद्यार्थ्याची निवड करून त्याला पारितोषिकही देण्यात येणार आहे. तुमच्या परिसरातील समस्या तुम्हीच मांडणार आणि ती व्यवस्था बदलण्याची सुरुवात करणार! मग आजच बना ‘Next Gen Reporter’..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.