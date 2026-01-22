तरुणांनो तयारीला लागा..! ‘सीसीटीव्ही’च्या नजरेत ११ फेब्रुवारीपासून पोलिस भरतीची मैदानी चाचणी; एकाच पदासाठी एकाच अर्ज ग्राह्य धरला जाणार
तात्या लांडगे
सोलापूर : राज्यात १५ हजार ६३१ पदांची पोलिस भरती जाहीर झाली आहे. उमेदवारांकडून अर्जही मागविण्यात आले असून आता ११ फेब्रुवारीपासून त्यांची मैदानी चाचणी सुरु होणार आहे. सोलापूर शहरात एकूण ७९ आणि ग्रामीणमध्ये ९५ पदांची भरती होणार असून त्यासाठी दहा हजार उमेदवारांनी अर्ज केले आहेत.
सोलापूर ग्रामीण पोलिस दलाची मैदानी चाचणी पोटफाडी चौक परिसरातील पोलिस मुख्यालयाच्या मैदानावर होणार आहे. तर शहर पोलिस दलासाठी अर्ज केलेल्या उमेदवारांची मैदानी त्यांच्या मैदानावर होणार आहे. मैदानी चाचणीवेळी सीसीटीव्ही कॅमेरे असणार आहेत.
उंची, छाती, धावणे, गोळाफेक अशा सर्व चाचणीवेळी प्रत्येक उमेदवाराचे व्हिडिओ शुटिंग देखील काढले जाणार आहे. मैदानी चाचणी असो की लेखी परीक्षा, पूर्णत: पारदर्शकपणे पार पडते. मानवी हस्तक्षेप या भरतीत नसल्याने यात वशिलेबाजी चालत नाही. त्यामुळे कोणीही आमिषाला बळी पडू नये, असे आवाहन पोलिस अधिकाऱ्यांनी केले आहे.
बॅण्ड्समनसाठी एका तृतीयपंथीचा अर्ज
सोलापूर शहरात बॅण्ड्समनची सहा पदे भरली जाणार आहेत. त्यासाठी एकूण एक हजार १३ उमेदवारांनी अर्ज केले आहेत. त्यात एक तृतीयपंथी देखील आहे. या पदाच्या उमेदवारांची शारीरिक चाचणीत धावणे, उड्या मारणे अशी शारीरिक क्षमता तपासल्या जातात. तसेच संगीत चाचणीत उमेदवारांनी निवडलेले वाद्य (उदा. ट्रम्पेट, सॅक्सोफोन, ड्रम) वाजवून दाखवावे लागते. या चाचणीसाठी विशेष परीक्षक असतात.
एका पदासाठी एकच अर्ज ग्राह्य
गृह विभागाच्या निर्णयानुसार पोलिस शिपाई, चालक शिपाई, सशस्त्र पोलिस, बॅण्डस्मन, कारागृह शिपाई अशी १५ हजार ६३१ पदे भरली जात आहेत. त्यासाठी तब्बल १६ लाखांहून अधिक अर्ज आले आहेत. आता ज्या उमेदवाराने एकाच पदासाठी एकापेक्षा जास्त शहर-जिल्ह्यात अर्ज केले, त्यांचे एक सोडून बाकीचे अर्ज बाद ठरविले जाणार आहेत. एक उमेदवार वेगवेगळ्या दोन पदांसाठी (पोलिस शिपाई, चालक शिपाई, कारागृह शिपाई असे) अर्ज करू शकतो, पण एकाच पदासाठी एकापेक्षा जास्त अर्ज करू शकत नाही असा नियम आहे.
अफवांवर विश्वास ठेवू नका
पोलिस भरतीत सोलापूर शहरातील सहा बॅण्ड्समन आणि ७३ पोलिस शिपाई अशी पदे भरली जाणार आहेत. त्यासाठी ११ फेब्रुवारीपासून मैदानी चाचणी होईल. मैदानी चाचणी दरवर्षीप्रमाणे सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांच्या कक्षेत पार पडेल.
- गौहर हसन, पोलिस उपायुक्त, सोलापूर शहर
