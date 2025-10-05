Election Preparations 2025: पहिला गुलाल झेडपीचा की नगरपरिषदांचा? दिवाळीनंतर उमेदवारी अर्जाला सुरुवात होण्याची शक्यता

थोडक्यात:जिल्हा परिषद व नगरपरिषदांच्या निवडणुका यंदा दिवाळीनंतर भाऊबीजनंतर उमेदवारी अर्ज सुरू होण्याची शक्यता आहे.जिल्हा परिषद आणि नगरपरिषदेच्या प्रभागरचना आणि आरक्षण प्रक्रिया पूर्ण झाली असून निवडणूक तयारी सुरू आहे.महापुरामुळे शेतकऱ्यांची नाराजी असून त्यावर मदत न झाल्यास पहिली निवडणूक नगरपरिषदा आणि नगरपंचायतींची होऊ शकते. .प्रमोद बोडकेPolitical Updates Maharashtra: महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका चार महिन्यात घ्या, असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने मे महिन्यात दिला. चार महिन्यांची मुदत सप्टेंबरमध्ये संपली, निवडणुकांसाठी आणखी चार महिन्यांची मुदत राज्य निवडणूक आयोग व राज्य सरकारने सर्वोच्चा न्यायालयाकडून घेतली..नव्या चार महिन्यांची मुदत जानेवारी अखेरीस संपत असल्याने पहिली निवडणूक कुठली होणार? जिल्हा परिषद पंचायत समित्यांची की नगरपरिषदा आणि नगरपंचायतींची? याबदल कमालीची उत्सुकता निर्माण झाली आहे..Hot Chocolate For Periods: पीरियड्समध्ये हॉट चॉकलेट का प्यावं? जाणून घ्या आरोग्यदायी फायदे.जिल्हा परिषदा आणि नगरपरिषदांची प्रभागरचना अंतिम झाली आहे. जिल्हा परिषद अध्यक्षांचे आरक्षण जाहीर झाले आहे तर नगराध्यक्षांची आरक्षण सोडत सोमवारी (ता. ६) आहे. जिल्हा परिषद गट व गणाची आरक्षण सोडत १३ ऑक्टोबरला आहे तर नगरसेवकांच्या वॉर्डाच्या आरक्षण सोडत बुधवारपर्यंत (ता. ८) होणार आहे..जिल्हा परिषदा आणि नगरपरिषदांची प्रभागनिहाय अंतिम मतदार यादी ऑक्टोंबर अखेर होत आहे. जिल्हा परिषदा व नगरपरिषदांची निवडणूक प्रक्रिया सध्या समान टप्प्यावर पुढे सरकरत आहे. त्या तुलनेने महापालिकेची प्रक्रिया खूप मागे आहे. त्यामुळे पहिली निवडणूक जिल्हा परिषदांची की नगरपरिषदांची? या बद्दल कार्यकर्त्यांमध्ये मोठी उत्सुकता निर्माण होऊ लागली आहे. यावर्षीची भाऊबीज २३ ऑक्टोबरला आहे. भाऊबीजनंतर प्रत्यक्ष निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर होऊन उमेदवारी अर्ज दाखल करण्यास सुरुवात होईल, अशी शक्यता व्यक्त होत आहे..Cough Syrup For Kids: लहान मुलांना कफ सिरप देताय? थांबा...ही महत्त्वाची माहिती नक्की वाचा.निवडणुका असणाऱ्या संस्थाजिल्हा परिषदा : ३२पंचायत समित्या : ३३६नगरपरिषदा : २४७नगरपंचायती : ४२.महापुरातून आलेली नाराजी कशी दूर करणार ?सप्टेंबरमध्ये झालेल्या अतिवृष्टीमुळे सोलापूरसह, मराठवाडा, अहिल्यानगर, नाशिक भागात महापुराने प्रचंड नूकसान केले. या महापुरात शेतकरी उद्ध्वस्त झाला आहे. सरकारची मदत आणि झालेले नूकसान यामध्ये मोठे अंतर महापुराने निर्माण केले आहे. त्यामुळे महापुरात बाधित झालेल्या शेतकऱ्यांना सरकारकडून मोठ्या अपेक्षा आहेत. या अपेक्षांची पूर्तता करणारी भरीव मदत सरकार देण्याच्या तयारीत असल्याचे समजते. महापुरातून शेतकऱ्यांमध्ये आलेली नाराजी या मदतीतून मोडण्याचा प्रयत्न अपयशी ठरल्यास पहिली निवडणूक नगरपरिषदा नगरपंचायतींची, त्यानंतर जिल्हा परिषद पंचायत समित्यांची होईल, असा अंदाज आहे..मदतीनंतरही काँग्रेस-राष्ट्रवादीचा पराभवराज्यात काँग्रेस-राष्ट्रवादीचे आघाडी सरकार व केंद्रात युपीए सरकार असताना २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकीपूर्वी राज्यात फेब्रुवारीमध्ये प्रचंड गारपीठ व अवकाळी पाऊस झाला होता. निवडणुकांना सामोरे जाण्यासाठी काँग्रेस-राष्ट्रवादीने निवडणूक आयोगाकडून विशेष परवानगी घेत बाधित शेतकऱ्यांच्या खात्यावर मतदानापूर्वी थेट रक्कम जमा केली होती. मदत देऊन देखील २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकीत राज्यात काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडीचा दारुण पराभव झाला होता, हा देखील अनुभव राज्याने पाहिला आहे..FAQs1. झेडपी आणि नगरपरिषद निवडणुका कधी होणार? (Zilla Parishad and Nagar Parishad elections date?)यंदा दिवाळीनंतर भाऊबीजनंतर निवडणूक कार्यक्रम जाहीर होऊन उमेदवारी अर्ज सुरू होण्याची शक्यता आहे.2. उमेदवारी अर्ज कधी सुरू होतील? (When will candidate nominations start?)भाऊबीजनंतर उमेदवारी अर्ज दाखल करण्यास सुरुवात होण्याची शक्यता आहे, म्हणजे २४-२६ ऑक्टोबर नंतर.3. महापुरामुळे निवडणुका कशा प्रभावित होतील? (How will the floods affect elections?)महापुरामुळे शेतकऱ्यांची नाराजी आहे, जर मदत अपुरी राहिली तर निवडणुकीत त्याचा परिणाम होऊ शकतो.4. जिल्हा परिषद आणि नगरपरिषदेतील फरक काय आहे? (What is the difference between Zilla Parishad and Nagar Parishad?)झेडपी ग्रामीण भागासाठी असून, नगरपरिषद शहरातील स्थानिक प्रशासनासाठी असते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.