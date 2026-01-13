ZP Election 2026 : उर्वरित २० जिल्हा परिषदांच्या निवडणुकीचं काय? कधी होणार घोषणा? वाचा...

राज्यातील १२ जिल्हा परिषदा आणि १२५ पंचायत समितीच्या निवडणुकीची आज घोषणा करण्यात आली आहे. राज्य निवडणूक आयोगाने आज पत्रकार परिषद घेत यासंदर्भात माहिती दिली. आयोगाने दिलेल्या माहितीनुसार, या निवडणुकीसाठी ५ फेब्रुवारी रोजी मतदान होणार असून ७ फेब्रुवारी रोजी निकाल लागणार आहे. मात्र, असलं तर राज्यात उर्वरित २० जिल्हा परिषदा आणि पंचायत समितीच्या निवडणुकांचं काय? असा प्रश्न अनेकांना पडला आहे. या निवडणुका आता दुसर्या टप्प्यात पार पडण्याची शक्यता आहे. तसेच दुसऱ्या टप्प्याच्या निवडणुका कधी लागणार? याची चर्चा सुरू झाली आहे..राज्य निवडणूक आयोगाने दिलेल्या माहितीनुसार, ज्या जिल्हा परिषदेच्या आणि पंचायत समितीच्या निवडणुका लांबणीवर टाकण्यात आल्या आहेत. त्यात आरक्षणाची मर्यादा ५० टक्क्यांच्या वर गेली आहे. त्यामुळे या निवडणुका स्थगित करण्यात येत असल्याचं सांगण्यात आलं आहे. या २० जिल्हा परिषदांच्या निवडणुकीचे प्रकरण कोर्टात आहे. आरक्षणाची मर्यादा ओलांडलेल्या जिल्हा परिषदा या विदर्भ आणि मराठवाड्यातील सर्वाधिक आहेत. या झेडपीमधील आरक्षणाचा गुंता सुटल्याशिवाय निवडणुका घेता येणार नाहीत, असे आयोगाकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे..मोठी बातमी! जिल्हा परिषद, पंचायत समित्यांची निवडणूक दोन टप्प्यात; २९ जानेवारीपूर्वी ‘या’ १२ झेडपींची निवडणूक; २० जिल्हा परिषदांचा दुसरा टप्पा कधी, वाचा....दरम्यान, ज्या २० जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीच्या निवडणुका लांबणीवर पडल्या आहेत. त्या आता मे किंवा जूनमध्ये होण्याची शक्यता आहे. कारण फेब्रुवारी मार्चमध्ये १० आणि १२वीच्या परिक्षा होणार आहेत. त्याशिवाय इतर शाळेमधील वार्षिक परीक्षाही होणार आहेत. त्यामुळे या निवडणुका मे अथवा जूनपर्यंत लांबणीवर पडण्याची शक्यता आहे..Zilla Parishad Election : अखेर ठरलं! जिल्हा परिषद निवडणूक होणार जाहीर, प्रशासकीय कामांना गती; सोमवारी घोषणा शक्य.लांबणीवर पडलेल्या निवडणुकांमध्ये नंदुरबार (१०० टक्के), पालघर (९३ टक्के), गडचिरोली (७८ टक्के), धुळे (७३ टक्के), नाशिक (७१ टक्के), अमरावती (६६ टक्के), चंद्रपूर (६३ टक्के), यवतमाळ (५९ टक्के), अकोला (५८ टक्के), नागपूर (५७ टक्के), ठाणे (५७ टक्के), गोंदिया (५७ टक्के), वाशिम (५६ टक्के), नांदेड (५६ टक्के), हिंगोली (५४ टक्के), वर्धा (५४ टक्के), जळगाव (५४ टक्के), भंडारा (५२ टक्के) आणि लातूर (५२ टक्के) यांचा समावेश आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.