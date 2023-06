Video: 'आई कुठे काय करते' फेम अभिनेत्याने सुरू केलं स्वतःचं हॉटेल.. कधी, कुठे आणि कसे जाल या इथे..

By

aai kute kay karte: सध्या मराठी मनोरंजन व्यवसाय सुरू करण्याचे वारे वाहू लागले आहेत. कुणी हॉटेल सुरू करतंय कुणी फॅशन ब्रँड.. अशातच आई कुठे काय करते फेम अभिनेत्याने हॉटेल सुरू केले असल्याचे समोर आले आहे.

आई कुठे काय करते ही मालिका सध्या खूप जोरदार प्रतिसादात सुरू आहे. या मालिकेतील एक महत्वाचा कलाकार म्हणजे अभिनेता निरंजन कुलकर्णी. या मालिकेत टू अरुंधतीच्या मुलाची म्हणजे 'अभिषेक'ची भूमिका साकारत आहे.

त्याच्या या भूमिकेला प्रेक्षकांची बरीच पसंती मिळाली, आता हा अभिनेता व्यावसायिक झाला आहे. अभिनयासोबतच त्याने स्वतःचे हॉटेल सुरू केले आहे. नुकताच त्याने एक व्हिडिओ शेयर केला. ज्यामध्ये तो स्वतःच्या हॉटेलात चहा बनवता दिसत आहे. या व्हिडिओची सध्या बरीच चर्चा आहे.

(aai kute kay karte fame actor niranjan kulkarni started his own cafe restaurant in thane )