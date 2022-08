स्वतःला राष्ट्रपती समजणाऱ्या अभिजीत बिचुकलेंची बायकोनेच केली होती धुलाई..

abhijeet bichukle : अभिजित बिचुकले हे नाव प्रेक्षकांना काही नवीन नाही. बिचुकले म्हंटलं की सगळ्यात पहिला डोक्यात विचार येतो तो म्हणजे अफाट मनोरंजन. बिचुकले यांचे व्यक्तिमत्व हे प्रेक्षकांना रंजकपणे कोपरखळी देणारं आहे. बिचुकले टीव्हीवर आले की ते आता काय कल्ला करणार याकडे प्रेक्षकांचं लक्ष असतं. असंच काहीसं विधान त्यांनी झी मराठीवरील 'चला हवा येऊ द्या' या कार्यक्रमात येऊन केलं. यावेळी ते जे काही बोलले ते ऐकून तुम्हीही लोटपोट होईलपर्यंत हसाल.

आपल्या माहीत आहे की अभिजीत बिचुकले हे स्वतःला कधी मुख्यमंत्री समजतात, कधी पंतप्रधान तर कधी मीच राष्ट्रपती पदाचा उमेदवार आहे असं म्हणतात. कधी राजकीय विधान तर कधी मनोरंजन विश्वात उडी अशामुळे ते कायमच चर्चेत असतात. नुकतीच त्यांनी पत्नीसह झी मराठी वाहिनीवरील ‘चला हवा येऊ द्या’ कार्यक्रमामध्ये हजेरी लावली होती. यावेळी त्यांनी मोठा गौप्यस्फोट केला. त्यांच्या पत्नीने एकदा त्यांना मारलं असल्याची कबुली त्यांनी यावेळी दिली.

अभिजीत म्हणाले, 'आम्ही नवरा-बायको कधीही भांडलो नाही. पण एक मुलगी माझी मैत्रिण होती. ती माझ्या पत्नीला म्हणाली हा माणूस म्हणजे मी खूप चांगला माणूस आहे. मी यांच्या जीवनात येते. माझा पगार मी तुम्हाला देते. हे ऐकून माझ्या पत्नीने मला मार मार मारलं.' हा किस्सा ऐकताच प्रेक्षकांना हसू अनावर झालं. त्यावर अभिजीत यांचा किस्सा ऐकून अभिनेता कुशल बद्रिके त्यांना विचारतो, “ती मुलगी अजूनही तुमच्या संपर्कात आहे का? मला पैश्यांची अधिक गरज होती.” कुशल च्या या विनोदावरही सर्व हसतात. सध्या हा व्हिडिओ खूप व्हायरल होत आहे.