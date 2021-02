आंदोलनाच्या बाजूनं बोलणारी पप्पूची टीम; विदूषकांचा बाजार सगळा

मुंबई - दिल्लीत शेतक-यांचे आंदोलन सुरु आहे. जवळपास दोन महिन्यांपासून चाललेल्या या आंदोलनावर इतक्या दिवसांपासून शांत बसलेले बॉलीवूडचे सेलिब्रेटी आता जागे झाले आहेत. त्यांनी सोशल मीडियावर त्या घटनेवर त्याचे पडसाद उमटण्यास सुरुवात झाली आहे. यासगळ्यात अभिनेत्री कंगणानं ज्या परदेशी कलावंत आणि सोशल अॅक्टिवेस्टनं दिलेल्या प्रतिक्रियांवर कडाडून टीका केली आहे. तसेच शेतकरी आंदोलनावर बोलणा-या परदेशी कलावंतांचा तिनं समाचार घेतला आहे. कंगणानं आपल्या शैलीत त्यांना सुनावले आहे. काल पासून परदेशातील काही कलाकारांनी दिल्लीतील शेतक-यांच्या आंदोलनावर सोशल मीडियावर घेतलेली भूमिका पाहून भारतीय कलावंतांनी सोशल मीडियावर पुढाकार घेतला आहे.

शेतकरी आंदोलनाचा आवाज परदेशात जाऊन पोहचला आहे. मात्र भारतातल्या सेलिब्रेटींना त्याचे काही देणे घेणे नसल्याचे दिसून आले आहे. आतापर्यत अमेरिकन गायिका रेहाना, मिया खलिफा, पर्यावरण क्षेत्रात मोठे काम असणारी ग्रेटा थनबर्ग यांनी शेतकरी आंदोलनाला पाठींबा दिला आहे. त्यांच्यावर अभिनेत्री कंगणानं टीका केली आहे. कंगणानं सोशल मीडियावर यासंबंधी आपले मत व्यक्त केले आहे. त्यात तिनं ग्रेटाला लक्ष्य केलं आहे. ती म्हणते, या बुध्दिमान मुलीनं आता डाव्या विचारसरणीच्या लोकांना मोठ्या संकंटात टाकले आहे. ती तिची मोठी चूक म्हणावी लागेल. आता वैश्विक पातळीवर भारताला बदनाम करण्याचा कट केला जातोय असे वा़टायला लागले आहे. त्यासाठी वेगवेगळे सेलिब्रेटी पुढे येत आहेत.

This dumbo kid made the biggest blunder for left pimps... attached the confidential document of international plan to systematically unstable India ... sab Pappu ek he team mein hain ha ha ha ... bunch of jokers https://t.co/6svqedfv3R

