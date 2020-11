कोरोनाच्या काळात शुटिंग म्हणजे 'हॉस्पिटलमध्ये काम केल्यासारखं'

मुंबई - कोरोनामध्ये गेली अनेक महिने चित्रिकरण बंद ठेवण्यात आले होते. आता ते शासनाने त्याला परवानगी दिली आहे. मात्र त्यासाठी आवश्यक ती काळजी घेण्याचे आवाहन शासनाने केले आहे. यावेळी शुटिंगमध्ये व्यस्त असणा-या काही कलाकारांनी सध्याच्या परिस्थितीविषयी भीती व्यक्त केली आहे. प्रसिध्द अभिनेता सैफ अली खाननेही याबद्दलचे आपले अनुभव सोशल मीडियावर शेयर केले आहेत. धरमशाला मध्ये सैफ अली खान त्याच्या भूत पोलीस चित्रपटाच्या शुटिंगमध्ये व्यस्त होता. त्याने या चित्रपटाचे शूट पूर्ण केलं आहे. त्यानंतर मात्र त्याने व्यक्त केलेली प्रतिक्रिया निराशाजनक आहे.एका इंग्रजी वृत्तवाहिनाला दिलेल्या मुलाखतीत तो म्हणाला, मी चित्रिकरण पूर्ण केलं हे खरं आहे. पण चित्रिकरणाच्या ठिकाणची स्थिती भयंकर आहे. इतरवेळी त्याचे काही वाटले नसते आता कोरोनाच्या महामारीनंतर चित्रिकरण करणं म्हणजे तुमच्यावर कमालीचा दबाव असतो. कारण शुटिंग लोकेशन्सवरची सगळीच माणसं तुम्हाला माहीत नसतात. अशावेळी समोरचा नेमका कोण आहे हेच समजत नाही. चित्रिकरण हा फारच धोकादायक जॉब आहे. हॉस्पिटल्सप्रमाणेच आम्ही सगळे काम करतोय. असेही धक्कादायक विधान सैफने केलं आहे. आता कुठे परिस्थिती थोड्या फार फरकाने बदलत असताना त्यावर लगेच पुन्हा बंदी येणार का असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. एकीकडे काही निर्माते आणि दिग्दर्शक यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे शुटिंगसाठी परवानगी मिळावी याप्रकारच्या इतर मागण्यांचे निवेदन दिले होते. सध्या भारतात अनेक ठिकाणी चित्रपटांच्या चित्रिकरणांना सुरुवात झाली आहे. अशावेळी अभिनेता सैफ अली खानने व्यक्त केलेल्या मतांमुळे भीती निर्माण झाली आहे.



