झी मराठीवरील मालिकेवर अभिनेता आस्ताद काळेची सडकून टीका! म्हणाला; शष्प कळत नाही

aastad kale : नाटक, मालिका, चित्रपट अशा विविध माध्यमातून घराघरात पोहोचलेला नट म्हणजे अभिनेता आस्ताद काळे. तो केवळ अभिनयच नाही तर सामाजिक आणि राजकीय घडामोडींबाबतहि सक्रीय असतो. आस्तादने आजवर बऱ्याच मालिका केल्या आहेत, असे असतानाही त्याने आज झी मराठी वाहिनीवरील एका मालिकेवर सडकून टीका केली आहे. (actor astad kale criticize one actor in some serial on zee marathi for dialogue delivery)

आस्ताद काळेने सोशल मीडियावर एक पोस्ट शेअर केली आहे. या पोस्टमुळे तो चर्चेत आला आहे. या पोस्टमध्ये त्याने 'झी' मराठी वाहिनीचा उल्लेख करून टीका केली आहे, त्यान मालिकेचे नाव जाहीर केले नसले तरी ही अत्यंत बोचरी टीका आहे. ही टीका नेमकी कोणत्या मालिकेवर आहे याचा अंदाज प्रेक्षकांना आला आहे.

अस्ताद म्हणतो, 'झी मराठीवरील एका मालिकेतील त्या एका नटानी साकारलेल्या पात्राच्या वाक्यांपुरती सबटायटल्स ची सोय करा बुवा. काय बोलतो कळत नाही. ता.क:- मी ती मालिका बघत नाही. काल माझ्या आईनी लावली होती, तेव्हा तीमधले एक-दोन प्रसंग भोगले”, असे त्याने पोस्ट मध्ये म्हंटले आहे.



अस्तादच्या पोस्ट नंतर अनेकांनी ती मालिका कोणती हे जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला आहे. तर काहींनी आस्तादच्या या पोस्टवर सहमती दर्शवली आहे. काही नेटकऱ्यांच्या कमेंटनुसार, आस्तादची ही पोस्ट 'तू तेव्हा तशी' या मालिकेसंदर्भात आहे. ‘तू तेव्हा तशी’ ही मालिका सुरु झाल्यापासून अनामिकाचा नवरा आकाशचा सातत्याने उल्लेख झाल्याचे पाहायला मिळत होते. त्यानंतर आता त्याची या मालिकेत एंट्री झाली आहे. या मालिकेत आकाशची भूमिका अभिनेता अशोक समर्थ साकारताना दिसत आहे. मात्र त्याचे संवाद ऐकायलाच येत नसल्याच्या तक्रारी प्रेक्षक करताना दिसत आहेत.