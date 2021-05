वैमानिक अभिनव चौधरी यांच्याऐवजी अभिनेत्याला वाहिली श्रद्धांजली

By

पंजाबच्या मोगा जिल्ह्यात गुरुवारी रात्री मिग-२१ बायसन (MiG-21 crash) फायटर विमान कोसळलं. या अपघातात स्क्वॉड्रन लीडर अभिनव चौधरी Abhinav Choudhary शहीद झाले. नावातील साम्यामुळे अनेक नेटकऱ्यांनी सोशल मीडियावर टेलिव्हिजन अभिनेता अभिनव चौधरीला श्रद्धांजली वाहिली. अनेकांनी अभिनेता अभिनवला टॅग करत त्याला श्रद्धांजली वाहिली. नंतर अभिनवने सोशल मीडियावर पोस्ट लिहित नेटकऱ्यांना स्पष्ट केलं. 'मला अनेकजण मेसेज करत आहेत आणि श्रद्धांजली वाहत आहेत. पण मी पायलट अभिनव चौधरी नसून अभिनेता अभिनव चौधरी आहे. अभिनव यांना गमावणं हे देशासाठी सर्वांत दु:खदायक आहे', अशी पोस्ट त्याने लिहिली. (Actor Abhinav Choudhary Dismisses Death Rumours After Netizens Confuse Him With IAF Pilot Abhinav Choudhary)

नाव आणि आडनाव सारखे असल्याने नेटकऱ्यांची गल्लत झाली आणि अनेकांनी अभिनेता अभिनव चौधरीला श्रद्धांजली वाहिली. हे मेसेज पाहून अनेकांनी अभिनवच्या गावीसुद्धा फोन करून चौकशी केली. नातेवाईक आणि मित्रमैत्रिणींनीही फोन केल्याचं अभिनवने सांगितलं. इतकंच नव्हे तर अभिवनला स्वत: घरी कॉल करून रडणाऱ्या आईला तो सुखरुप असल्याचं स्पष्टीकरण द्यावं लागलं.

भारतीय हवाई दलाचे मिग-२१ बायसन विमान मुसळधार पावसात पंजाबच्या मोगा जिल्ह्यातील शेतात २१ मे रोजी कोसळले. त्यामध्ये वैमानिक स्क्वॉड्रन लीडर अभिनव चौधरी यांचा मृत्यू झाल्याचे अधिकाऱ्यांनी सांगितले. राजस्थानमधील सूरतगड इथून प्रशिक्षणासाठी झेपावलेले हे विमान गुरुवारी रात्री लांगेआना गावात कोसळले.