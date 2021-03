आंदोलक शेतक-यानं अडवली अजय देवगणची कार; विचारला सवाल

मुंबई - दिल्लीतील शेतक-यांच्या आंदोलनाची धग आता बॉलीवूडपर्यत आली आहे. त्याचा फटका काही कलाकारांना बसण्यास सुरुवात झाली आहे. प्रख्यात अभिनेता अजय देवगणला त्यावरुन एका प्रसंगाला सामोरं जावं लागलं आहे. यापूर्वी काही कलाकारांनी सोशल मीडियावर दिल्लीतील शेतकरी आंदोलनावर ठोस भूमिका घेतली होती. त्यात अक्षय कुमार, कंगणा राणावत, दिलजीत दोसांज, स्वरा भास्कर, तापसी पन्नु यांच्याशिवाय काही आंतरराष्ट्रीय सेलिब्रेटींचाही समावेश होता.

त्याचं झालं अस की, एका शेतकरी आंदोलकानं अजयची कार अडवली. आणि घोषणाबाजीला सुरुवात केली. तो अजयला म्हणाला की, तु शेतक-यांच्या आंदोलनाविषयी काही बोल. मात्र अजयनं त्यावर कुठलीही प्रतिक्रिया दिली नाही. पोलिसांनी ते प्रकरण मिटवले. अजय त्यावेळी आपल्या एका चित्रपटाच्या चित्रिकरणासाठी निघाला होता. त्याचवेळी एकानं त्याची कार अडवून त्याला शेतकरी आंदोलनाविषयी आपली प्रतिक्रिया विचारली होती. त्या व्यक्तीचे नाव राजदीप सिंह असे आहे. पोलिसांनी त्याला अटक केली आहे.

Maharashtra: A person has been arrested for stopping actor Ajay Devgan's car over his tweet regarding farmers' protest, in Goregaon area of Mumbai today morning, say police pic.twitter.com/QG9Nc3CxF6

— ANI (@ANI) March 2, 2021