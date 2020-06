मुंबई-सध्या बॉलीवूड इंडस्ट्रीमध्ये खूप तणावाचं वातावरण आहे. दिग्गजांच्या निधनाने बॉलीवूडवर आधीच शोककळा पसरली आहे. एकामागोमाग एक धक्के बॉलीवूडला मिळत असताना आता आणखी एक दुःखद बातमी समोर येतेय. बॉलीवूड अभिनेता अली फजलच्या आईचं लखनऊमध्ये निधन झालं आहे. अलीने त्याच्या ट्वीटर अकाऊंटवरुन याबद्दल माहिती दिली आहे. सोबतंच त्याने त्याच्या आईचा फोटो देखील पोस्ट केला आहे.

हे ही वाचा: सुशांतला भन्साळींनी ऑफर केले होते ४ सिनेमे?

अली फजलने त्याच्या सोशल मिडियावरुन याबाबत माहिती दिली आहे. अलीने ट्वीटरवर लिहिलंय, 'मी तुझ्या हिस्स्याचं तुझ्यासाठी जगेन. मिस यू अम्मा. इथ पर्यंतच होतं आपलं, का माहित नाही. तु माझ्या सृजनशीलतेचा एक स्त्रोत होतीस. माझं सगळंकाही तु होतीस. पुढे शब्द नाही आहेत. लव यु. अली.'

I’ll live the rest of yours for you. Miss you Amma. Yahi tak thhaa humaara, pata nahi kyun. You were the source of my creativity. My everything. Aagey alfaaz nahi rahe. Love, Ali. pic.twitter.com/hKyFMp6U1G

— Ali Fazal M अली (@alifazal9) June 17, 2020