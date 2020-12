सुशांतसाठी वाढदिवस साजरा करणार नाही

मुंबई - अभिनेता आणि निवेदक म्हणून प्रसिध्द असलेल्या शेखर सुमन यांनी केलेल्या व्टिटमुळे ते चर्चेत आले आहेत. ते व्टिट अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत याच्याशी संबंधित आहे.

शेखर हे येत्या 7 डिसेंबर रोजी आपला जन्मदिवस साजरा करत आहे. मात्र यावर्षी तो नेहमीप्रमाणे साजरा करणार नाही असे त्यांनी सांगितले आहे. याचे कारण देताना त्यांनी सुशांत सिंह आत्महत्या प्रकरणाचा दाखला दिला आहे.अभिनेता सुशांत सिंह याने आत्महत्या केल्याने बॉलिवूडमध्ये खळबळ उडाली होती. यामुळे या प्रकरणाशी संबंधित अनेक सेलिब्रेटींना पोलिसांनी चौकशीसाठी बोलावले होते. याप्रकणाचा तपास कुणाकडे द्यायचा यावरुन मोठा वाद निर्माण झाला होता. अखेर सीबीआयकडे तो देण्यात आला. मध्यंतरी या तपासानं वेगळं वळण घेतलं होतं. त्यातून ड्रग्ज कनेक्शन समोर आले होते.

I'm not celebrating my bday on the 7th dec.That's the least I can do for Sushant.There is no mood for any revelry or excitement.Instead I will pray that his culprits are caught soon and this case is given a closure.#StayUnited4SSR

— Shekhar Suman (@shekharsuman7) December 5, 2020