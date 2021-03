कमल हसनच्या संपत्तीचा आकडा वाचून व्हाल थक्क..

मुंबई - बॉलीवू़डमध्ये अमिताभ यांना जेवढा मानणारा वर्ग आहे तेवढाच दाक्षिणात्य चित्रपटांमध्ये कमल हसन यांच्या शब्दालाही मान आहे. त्यांचा चाहतावर्ग मोठा आहे. सोशल मीडियावर अॅक्टिव्ह असणारे कलावंत म्हणूनही कमल हसन यांचा उल्लेख करावा लागेल. आता ते चर्चेत आले आहे याचे कारण म्हणजे त्यांचा राजकीय प्रवास. त्यांनी आता एका राजकीय पक्षात प्रवेश केला आहे. दुसरीकडे त्यांनी आगामी विधानसभेच्या निवडणूकांसाठी आपली उमेदवारीही जाहीर केली आहे. मक्कम निधी मैय्यम, एमएनएम (Makkal Needhi Maiam) च्या पक्षाचे प्रमुख म्हणून त्यांनी नुकताच निवडणूकीचा फॉर्मही भरला आहे. गेल्या काही दिवसांपासून कमल हसनच्या राजकीय प्रवासाची चर्चा सुरु होती. आता तो प्रवास कितपत यशस्वी होणार हे पाहणे उत्सुकतेचे ठरणार आहे. य़ापूर्वी अभिनेता रजनीकांत यांनीही आपण राजकारणात येणार असल्याचे सांगितले होते. त्यानंतर चाहत्यांनी मोठ्या प्रमाणात आनंद व्यक्त केला होता. मात्र रजनीकांत यांनी आपण तो निर्णय मागे घेणार असल्याचे सांगितल्यानंतर चाहत्यांची निराशा झाली होती. आता ती उणीव कमल हसन यांनी भरुन काढली आहे. त्यांचा राजकीय प्रवेश यामुळे काही राजकीय समीकरणे नक्की बदलणार आहेत. கோவை மக்களின் வாழ்த்து மழையில் நனைந்தபடி வேட்பு மனு தாக்கல் இனிதே நிகழ்ந்தது. கொங்கின் சங்கநாதம் கோட்டையில் முழங்கட்டும். வெற்றி நமதே! pic.twitter.com/YGokrvXsVT — Kamal Haasan (@ikamalhaasan) March 15, 2021 कोईम्बतुरच्या दक्षिण भागातून त्यांनी विधानसभेसाठी फॉर्म भरला आहे. येत्या काही दिवसांत या निवडणूका पार पडणार आहेत. यावेळी कमल हसन यांनी आपली संपत्ती जाहिर केली आहे. त्यात त्यांनी स्थावर मालमत्ता 134 कोटी रुपये, जंगम मालमत्ता 45 कोटी रुपये एवढी दाखवली आहे. त्या प्रतिज्ञापत्रात असे सांगितले आहे. त्यात कमल हसन यांनी 2019-20 साली 22.1 कोटी रुपयांचा टॅक्सही भरला आहे. आपल्या जंगम मालमत्तेच्या संदर्भात कमल यांची बॅकेत 2.43 कोटी रुपयांच्या ठेवीही आहेत. याशिवाय विमा, म्युच्युअल फंडमध्येही त्यांची गुंतवणूक आहे. त्यांच्याकडे बीएमडब्ल्य़ु आणि लेक्सस एल एक्स 570 नावाची गाडीही आहे. असेही त्यात नमुद करण्यात आले आहे. அறியா வயதிலேயே அவையில் முந்தியிருக்கவைக்கும் அறிவைத் தந்தார் அப்பா. அவர் விழைந்தபடியே அரசியலை மனதில் வைத்து மாற்றத்துக்காக நேர்மையோடு நிற்கிறேன். இது என் தகப்பனுக்குச் செய்யும் நன்றி மாத்திரமல்ல, தாய்த் தமிழர்களுக்குச் செய்யும் நன்றி. pic.twitter.com/vxBn5uxkE0 — Kamal Haasan (@ikamalhaasan) March 14, 2021 कमल हसननं काही शेतीही खरेदी केली आहे. ज्याची किंमत सध्याच्या घड़ीला 17.79 कोटी रुपये एवढी आहे. त्याची चेन्ंनईमध्ये जी इमारत आहे त्याची सध्या असणारी किंमत 92.05 कोटी रुपये एवढी आहे. कमल हसन यांनी परदेशातही काही प्रमाणात गुंतवणूक केली आहे. त्यांनी लंडनमध्ये प्रॉपर्टी केली आहे. त्याची सध्याची किंमत 2.5 कोटी रुपये एवढी आहे. असे म्हटले जाते की एमएनएम पक्षाचा मुख्यमंत्र्याचा चेहरा म्हणूनही कमल हसन यांच्याकडे पाहिले जात आहे.

Web Title: Actor and Makkal Needhi Maiam chief Kamal Haasan filed his nomination from