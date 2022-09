Bigg Boss Marathi 4: अभिनेता अनिकेत विश्वासराव एक्स पत्नीसह बिग बॉस मध्ये?

bigg boss marathi 4 : ‘बिग बॉस’चे तीनही पर्व हिट ठरल्यानंतर आता लवकरच चौथे पर्व प्रेक्षकांच्या भेटीला येणार आहे. येत्या २ ऑक्टोबरपासून हा कार्यक्रम सुरु होणार आहे. महेश मांजरेकर या पर्वाचे सूत्रसंचालन करणार असल्याने अधिकच उत्सुकता आहे. वाद, भांडण, दंगा, प्रेम याने प्रेक्षकांना गुंतवून ठेवणारा हा खेळ बराच लोकप्रिय आहे. हा शो काही दिवसांवर आल्याने आता नेमके कोणते कलाकार स्पर्धेत सहभागी होणार याची उत्सुकता प्रेक्षकांना लागली आहे. त्यातील काही नावे समोर आली आहे. एका माध्यमाने दिलेल्या माहितीनुसार अभिनेता अनिकेत विश्वासराव आणि त्याची घटस्फोटीत पत्नी स्नेहा चव्हाण बिग बॉस च्या चौथ्या पर्वात सहभागी होण्याची शक्यता आहे. (actor aniket vishwasrao and his ex wife sneha chavhan participate in bigg boss marathi season 4 )

बिग बॉसमध्ये कॉन्ट्रोवर्शिअल व्यक्तींना विशेष करुन एंट्री दिली जाते हे गेली अनेक वर्ष प्रेक्षक पाहत आले आहेत. अशीच एक व्यक्ती चौथ्या पर्वात दिसण्याची शक्यता आहे. अभिनयापेक्षा जास्त वैयक्तिक आयुष्यामुळे चर्चेत असलेला अभिनेता अनिकेत विश्वासराव बिग बॉस च्या घरात येणार असल्याची माहिती मिळाली आहे. एवढेच नव्हे तर त्याची एक्स पत्नी अभिनेत्री स्नेहा चव्हाण देखील बिग बॉसच्या घरात असण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. मध्यंतरी दोघांनीही घटस्फोट घेतल्यानंतर हे कपल चांगलंच चर्चेत आलं होतं. अभिनेत्री स्नेहा चव्हाण हिनं अनिकेत आणि त्याच्या कुटुंबियांविरोधात पोलिसात तक्रार दाखल करत दोघांवर गंभीर आरोप केले होते. मात्र याबाबात अनिकेत विश्वासरावनं यावर कोणतही उत्तर दिलं नव्हतं.

आता हे दोघे खरच एकत्र येणार का, आणि आले तर काय होणार हे पाहण्यासाठी प्रेक्षक भलतेच उत्सुक आहेत. बिग बॉस मराठीच्या तिसऱ्या सीझनमध्ये अभिनेत्री स्नेहा वाघ आणि तिचा पहिला नवरा आविष्कार दार्व्हेकर सहभागी झाले होते. त्याच्या नात्यातील ट्विस्टमुळे आणि वादांमुळे तिसरे पर्व चांगलेच गाजले होता.