Aroh Welankar: तुमच्यासारखे पंतप्रधान.. अभिनेता आरोह वेलणकरचं मोदींसाठी खास ट्विट

Aroh velankar : अभिनेता आरोह वेलणकर हा अभिनयासोबतच सामाजिक कामातही बराच सक्रिय असतो. शिवाय राजकीय विश्वावरही तो भाष्य करताना दिसतो. त्याच्या सोशल मीडिया अकाऊंट वर तो बराच सक्रिय असतो.

त्याचा पाठिंबा उघडपणे भाजप पक्षाला असल्याचे वारंवार दिसले आहे. तो केंद्र सरकारच्या पाठिंब्यासह महाविकास आघाडीवर अनेकदा टीका करत असतो. तो त्याच्या ट्विटर अकाउंट वरून आपले विचार मांडत असतो.

नुकतेच त्याने एक ट्विट केले आहे, ज्यामध्ये त्याने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारला नऊ वर्षे पूर्ण झाल्या बद्दल त्याने एक महत्वाचं विधान केलं आहे.

२०१४ मध्ये मोदी सरकार आलं आणि केंद्रामध्ये भाजपने सत्ता स्थापन केली. त्यानंतर २०१९च्या निवडणुकीतही त्यांना बहुमत मिळालं. सलग नऊ वर्षे भारतात मोदी सरकारचे अस्तित्व आहे. मंगळवारी ३० मे रोजी मोदी सरकारला ९ वर्षे पूर्ण झाली. यानिमित्ताने पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी एक ट्वीट केलं.

त्या असं लिहिलं होतं की, ''आज आम्हाला नऊ वर्ष पूर्ण झाली. या काळात आम्ही देशाची सेवा केली. आम्ही प्रत्येक निर्णय, कृती ही देशातील नागरिकांचे आयुष्य सुधारण्याच्या दृष्टीने घेतलेला होता आणि इथून पुढेही देशाला विकसित बनवण्यासाठी आमचे प्रयत्न सुरू राहतील.'

यावर अभिनेता (Aroh velankar) आरोह वेलणकर यानेही मोदींचे ट्विट रिट्वीट करत लिहिले आहे की, 'तुमच्या सारखे पंतप्रधान या देशाला लाभले, हे आमचे भाग्य..'. त्याच्या या ट्विटची सध्या बरीच चर्चा आहे.

मध्यंतरी त्याने 'महाविकास आघाडीचे दिवस संपत आलेत' असेही ट्विट केले होते. त्यामुळे अशा वादग्रस्त विधानांमुळे तो सतत चर्चेत असतो.