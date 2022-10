Arun Bali Death: 3 इडियट्स फेम ज्येष्ठ अभिनेते अरुण बाली यांचं निधन

विविध लक्षवेधी भूमिकांमधून आपल्या अभिनयाचा ठसा उमठवणारे बॉलिवूडचे ज्येष्ठ अभिनेते अरुण बाली यांचे आज निधन झाले. बाली हे गेल्या काही दिवसांपासून आजारी होते. त्यांनी वयाच्या ७९ व्या वर्षी अखेरचा श्वास घेतला. (Actor Arun Bali passes away at the age of 79 years in Mumbai)

अरुण बाली यांनी आपल्या करिअरची सुरुवात 90च्या दशकात केली होती. त्यांनी ‘राजू बन गया जेंटलमन’, ‘फूल और अंगारे’, ‘खलनायक’, ‘3 इडियट्स’, 'केदारनाथ' आणि ‘पानिपत’सह अनेक चित्रपटांमध्ये काम केले आहे. अनेक चित्रपटांमध्ये त्यांनी सहाय्यक भूमिका साकारत प्रेक्षकांच्या मनावर राज्य केलं.

मिळालेल्या माहितीनुसार, ते गेल्या काही काळापासून सतत आजारी होते आणि काही महिन्यांपूर्वी जेव्हा त्यांना रुग्णालयात दाखल करण्यात आले होते, तेव्हा त्यांच्या मुलीने माध्यमांना त्यांच्या तब्येतीची माहिती दिली. त्यांनी सांगितले की, आपले वडील म्हणजेच अभिनेते अरुण बाली मायस्थेनिया ग्रेविस नावाच्या ऑटोइम्यून आजाराने ग्रस्त होते. ज्यामध्ये नसा आणि स्नायू यांच्यामध्ये अडथळा निर्माण होतो. यामुळे ते मागील काही काळापासून सतत आजारी होते. त्यांना काहीवेळा रुग्णालयात दाखल देखील करण्यात आले होते. मात्र, आज त्यांची प्राणज्योत मालवली आहे.