Dalip Tahil: ज्येष्ठ अभिनेते दलीप तहील यांना दोन महिन्याच्या कारावासाची शिक्षा, हे आहे कारण

2018 मध्ये खार येथे एका महिलेला मद्यधुंद अवस्थेत गाडी चालवून ऑटोरिक्षाला धडक दिल्याबद्दल आणि एका महिलेला जखमी केल्याबद्दल दंडाधिकारी न्यायालयाने ज्येष्ठ अभिनेते दलिप तहिल यांना दोषी ठरवले. याशिवाय त्यांना दोन महिन्यांच्या साध्या कारावासाची शिक्षा सुनावली.

(actor Dalip Tahil two months imprisonment for drunk driving and injuring a woman at Khar in 2018)

न्यायदंडाधिकारी न्यायालयाने दोषी ठरवल्यानुसार 65 वर्षीय अभिनेते दलीप तहिल यांना दोन महिन्यांच्या साध्या कारावासाची शिक्षा सुनावली. 2018 मध्ये मद्यधुंद अवस्थेत गाडी चालवत त्याची कार ऑटोरिक्षाला धडकली आणि खार येथे एका महिलेला जखमी केले.

मद्याचा वास आढळून आल्याचे मत मांडणाऱ्या डॉक्टरांच्या पुराव्यावर अवलंबून राहून, दलिप यांची त्यावेळी चालण्याची शैली अस्थिर होती, याशिवाय त्यांचे बोलणे विसंगत होते, अशा अनेक गोष्टी आढळून आल्याने दलिप यांना दोषी ठरवण्यात आलेय.