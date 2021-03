बाबो! प्रभासने घेतली सहा कोटींची कार, रस्त्यावर फिरवतानाचा VIDEO VIRAL

मुंबई - हिंदी ,तेलगू आणि तमिळ चित्रपटसृष्टीमध्ये आपल्या आभिनयाने प्रेक्षकांच्या मनावर अधिराज्य गाजवणारा कलाकार म्हणजे प्रभास. बाहुबलीच्या दोन्ही भागांमध्ये प्रभासने काम केले असून या चित्रपटामुळे त्याला विशेष लोकप्रियता मिळाली. त्याच्या चित्रपटांमुळे तो नेहमी चर्चेत असतो. नुकताच एक खास व्हिडीओ प्रभासने सोशल मिडीयावर शेअर केला आहे. या व्हिडीओने नेटकऱ्यांना आश्चर्य चकित केले आहे. होळीच्या मुहुर्तावर हा व्हिडीओ प्रभासने शेअर केला.

नुकतीच प्रभासने सहा कोटीचा कारची कार घेतली आहे. लम्बोर्गिनी एवेनटेडर रोडस्टर असे त्या कारचे नाव आहे. ही गाडी रस्त्यावर सूसाट वेगाने धावतानाचा व्हिडीओ प्रभासने सोशल मिडीयावर शेअर केला आहे. ही कार लग्जरी असून यामध्ये सर्व आत्याधुनिक सुविधा आहेत. कव्हर काढून या नविन कारची झलक प्रभासने चाहत्यांना दिली. प्रभासने ही कार त्याचे वडील सूर्य नारायण राजू यांच्या वाढदिवसानिम्मत घेतली आहे. 12 फेब्रुवारी 2010 मध्ये प्रभासच्या वडिलांचे निधन झाले.

पाहा व्हिडीओ - रितेश-जेनेलियाचं 'बॉलिवूड स्टाइल' होळी सेलिब्रेशन

Prabhas anna unveiling the car #Prabhas pic.twitter.com/cxsphLq0A5

#Prabhas First Ride on New Lamborghini

pic.twitter.com/xBWVzYcBcH

— Prabhas Trends ™ (@TrendsPrabhas) March 28, 2021