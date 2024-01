Prathamesh Parab: ठरलं तर! या तारखेला होणार प्रथमेशचा साखरपुडा, गर्लफ्रेंडची भन्नाट पोस्ट व्हायरल

क्षितीजा पुढे लिहीते, "14 फेब्रुवारी 2020- माझी Valentine's Day special photoshoot series बघून प्रथमेशने मला पहिल्यांदा मेसेज केला. 14 फेब्रुवारी 2021- We had started our relationship.. 14 फेब्रुवारी 2022- Completed 1 year with so many memories

14 फेब्रुवारी 2023- आमच्या relationship बद्दल social media वर officially announced केलं."