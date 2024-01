Pushkar Jog: "सर्व्हे करताना त्यांनी जात विचारली अन्...", पुष्करचा संतापजनक अनुभव

पुष्करने व्यक्त केली ही इच्छा

पुष्करने पुढे इच्छा व्यक्त केलीय की, "My next aim is to make a marvel kind movie in marathi.. Get nominated at the oscars .. Win it for my country & say ही माझी मराठी फिल्म.. जय हिंद जय महाराष्ट्र.."

अशाप्रकारे एखादी मराठी फिल्म मार्व्हल्स सुपरहिरोसारखी भव्यदिव्य करावी, अशी पुष्करची इच्छा आहे.