Sandeep Pathak: मराठी माणूस पंतप्रधान झाला पाहिजे, अशी बाळासाहेबांची इच्छा! पण आता ते.. अभिनेत्याच्या ट्विटनं खळबळ

sandeep pathak on politics : नाटक, चित्रपट, मालिका अशा तिहेरी माध्यमात आपल्या अभिनयाने चौकार षटकार लागवणारा अभिनेता संदीप पाठक (sandeep pathak) याने मनोरंजन विश्वात कायमच स्वतःचे वेगळेपण सिद्ध केले आहे.

सध्या तो करत असलेल्या 'वऱ्हाड निघालंय लंडनला' या नाटकाचे प्रयोग वाऱ्याच्या वेगाने सुरु आहेत. संदीपने आजवर अभिनयासोबत सामाजिक भान देखील जोपासले आहे. याच सामाजिक भानातून तो बऱ्याचदा राजकीय विश्वावर भाष्य करत असतो. आज पुन्हा त्याने सध्याच्या राजकीय परिस्थिती वर ट्विट केलं आहे, ज्या ट्विटनं चांगलीच खळबळ उडवली आहे.

(actor sandeep pathak tweet on politics said balasaheb thackeray wish to see marathi person as a prime minister but today it is not possible)



सध्या राज्यातील राजकीय परिस्थिती प्रचंड बिकट आहे. भाजप- शिवसेना संघर्ष चांगलाच पेटला आहे. शिवसेनेत फुट पडली असून राज्यातील सत्ता बदल वेगळ्या दिशेने जात आहे. एकीकडे काहीजण भाजपला पाठिंबा देत आहेत तर दुसरीकडे या सगळ्या आरजकतेचे खापर भाजपच्या निर्णय प्रणालीवर फोडणारेही अनेकजन आहेत.

अशातच संदीप पाठक यांनी केलेलं ट्विट लक्ष वेधून घेत आहे. “मा.बाळासाहेब ठाकरेंची इच्छा होती की “मराठी माणूस” पंतप्रधान झाला पाहिजे, मग तो कोणत्याही पक्षाचा असेल. पण सध्याची परिस्थिती लक्षात घेता आपला माणूस पंतप्रधान होईल?? जरा कठीण वाटतंय…” असं संदीपने ट्वीटमध्ये म्हटलं आहे.

या ट्वीटमध्ये संदीपने राज्यातील काँग्रेस, शिवसेना, भाजपा, मनसे, आप, राष्ट्रवादी अशा सर्वच राजकीय पक्षांना टॅगही केलं आहे. संदीप पाठकने केलेलं हे ट्वीट सध्या चर्चेत असून चांगलीच खळबळ उडाली आहे.

तर नेटकऱ्यांनीही कमेंटचा पाऊस पडला आहे. अनेकांनी कमेंटमध्ये उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांचं नाव पोस्ट केलं आहे. तर काहींनी खासदार सुप्रिया सुळे पंतप्रधान होऊ शकतात, असं म्हटलं आहे.