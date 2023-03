Shailesh Lodha: हे निर्माते नाही, व्यापारीच! 'तारक मेहता' फेम शैलेश लोढांकडून पुन्हा टीका..

‘तारक मेहता का उल्टा चष्मा’ ही मालिका आजही घरोघरी प्रसिद्ध आहे. या मालिकेशी संबंधित सर्व कलाकारही प्रत्येक घराघरांत ओळखले जातात. गेल्या अनेक वर्षांपासून या मालिकेचाच एक भाग असलेले अभिनेते शैलेश लोढा देखील आज प्रत्येक घराघरांत ओळखले जातात.

त्यांच्या अभिनयामुळे लाखो लोक त्यांचे चाहते आहेत. त्यांनी मालिका सोडल्याचे सर्वांनाच माहीत आहे. त्यानंतर बऱ्याच चर्चाना उधाण आलं. शैलेश लोढा यांनी मालिका सोडल्याने खूप मोठी पोकळी निर्माण झाली. गेली 15 वर्षाहूं अधिक काळ ते या मालिकेत 'तारक मेहता' ही भूमिका साकारत होते. पण त्यांची निर्मात्यांवर असलेली नाराजी हळू हळू बाहेर येत गेली. एका कार्यक्रमादरम्यान त्यांनी मालिका सोडण्याबाबत भाष्य केले.

(actor shailesh lodha slams on taarak mehta ka ooltah chashmah show prodcuer said actor is bigger than produce)

या कार्यक्रमात कोणीतरी त्यांना विचारले की तुम्ही ‘तारक मेहता का उल्टा चष्मा’ ही मालिका का सोडली? यावर त्यांनी उत्तर दिले की, ‘जे लोक इतरांच्या कौशल्यातून, त्यांचं टॅलेंट विकून पैसे कमावतात ते कधीच एक प्रतिभावान व्यक्ती होऊ शकत नाहीत.

पुढे ते म्हणाले, 'जगातील कोणताही निर्माता कलाकारापेक्षा मोठा असू शकत नाही. ते व्यापारीच असू शकतात. हे आपण समजून घेतले पाहिजे. मी एक कवी आणि अभिनेता आहे, जेव्हा कोणीही माझ्या अभिनयावर आणि कवी असण्यावर स्वतःचे वर्चस्व गाजवेल तेव्हा मी नक्कीच आवाज उठवीन.’ अशी सडेतोड टीका त्यांनी केली.

शैलेश लोढा हे गेल्या १४ वर्षांपासून तारक मेहता का उल्टा चष्मा काम करत होते. यात त्यांनी तारक मेहताची भूमिका साकारली होती. पण २०२२ मध्ये त्यांनी अचानक ही मालिका सोडली. शैलेश लोढा मालिकेतून बाहेर पडल्यावर त्यांच्या जागी आता अभिनेता सचिन श्रॉफ तारक मेहता भूमिका साकारत आहे.