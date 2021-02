अध्य़यनच्या आत्महत्येच्या खोट्या वृत्तावर शेखर सुमनचा संताप; मोदींकडे केली तक्रार

मुंबई - प्रसिध्द निवेदक व अभिनेता शेखर सुमन यांचा मुलगा अध्ययननं आत्महत्या केल्याची चूकीची बातमी प्रसिध्द झाल्यानं गोंधळ झाला आहे. त्यामुळे शेखर सुमन यांच्या परिवाराला मोठ्या प्रमाणात मनस्तापाला सामोरं जावं लागलं आहे. संबंधित न्यूज चॅनेलच्या विरोधात शेखर सुमन यांनी गृहमंत्र्यांकडे तक्रार केली आहे. तसेच माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाकडेही त्या वृत्तवाहिनीला नोटीस पाठवावी अशी मागणी करण्यात आली आहे.

ही बातमी प्रसिध्द झाल्यानंतर शेखर सुमन हे बराच काळ आपल्या मुलाला संपर्क करत होते. मात्र त्यावेळी त्याच्याशी काही संपर्क काही होऊ शकला नाही. तोपर्यत त्यांच्या जीवात जीव नव्हता. ते अस्वस्थ झाले होते. जेव्हा संपर्क झाला तेव्हा त्यांना बरे वाटले. अध्य़यन हा सुरक्षित असून तो सध्या दिल्लीत असल्याचे सांगण्यात आले आहे. एका वृत्तवाहिनीनं दाखवलेल्या अशा चूकीच्या बातमीमुळे शेखर सुमन हे संतापले आहेत. त्यांनी त्या वाहिनीला आपली माफी मागण्यास सांगितले असून आपण संबंधित त्या वृत्तवाहिनी विरोधात तक्रार करणार असल्याची माहिती दिली.

Some random apology by one of @ZeeNews regular journalists is not accepatable for such an unpardonable act.The bosses shld have some shame and own up to their faux-pas which is deplorable.Imagine if they had done the same to any of the political big-wigs.

— Shekhar Suman (@shekharsuman7) February 22, 2021