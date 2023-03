Subodh Bhave: मला कधीच अॅक्टर व्हायचं नव्हतं.. सुबोध भावेनं सांगितली मनातली 'ती' इच्छा..

Subodh Bhave: मराठीतील प्रसिद्ध अभिनेता सुबोध भावे हा त्याच्या वेगवेगळ्या भूमिकांसाठी ओळखला जाणारा कलाकार आहे. खरं तर तो नेहमीच चरित्र भूमिकांसाठी प्रेक्षकांची पसंती मिळवताना दिसला आहे. यापूर्वी त्यानं बालगंधर्व, लोकमान्य टिळक, काशिनाथ घाणेकर, छत्रपती शिवाजी महाराज अशा विविध भूमिका साकारल्या आहेत.

याशिवाय सोबत अनेक मालिका आणि नाटकातूनही झळकला आहे. सुबोधने कायमच आपल्या अभिनयाची जादू दाखवली आहे. आज जरी तो मराठीतील एक मोठा नट असला तरी त्याला अभिनयात करियर करायचे नव्हते.

तुम्हाला धक्का बसेल ऐकून, पण हे खरे आहे. सुबोधला (subodh bhave) एका वेगळ्याच क्षेत्रात करियर करायचे होते. याबाबत नुकतेच त्याने एका मुलाखतीत सांगितले आहे. हा व्हिडिओ सध्या बराच व्हायरल होत आहे.

(Subodh Bhave said he wants career in modeling in college day not a acting)

सुबोध भावे आणि प्रियदर्शनी इंदलकर यांचा फुलराणी सिनेमा नुकताच रिलीज झालाय. एका आजारामर नाटकावर आधारित या सिनेमाची बरीच चर्चा झाली. सुबोधही या चित्रपटात एका वेगळ्याच अंदात दिसला.

या चित्रपटाच्या प्रमोशनच्या निमित्ताने सुबोध अनेक ठिकाणी गेला. यावेळी एका माध्यमाने सुबोधला करियर विषयी विचारले. तेव्हा त्याने अभिनय क्षेत्रात करियर करायचे नसून या वेगळ्या क्षेत्राबाबत खुलासा केला.

हेही वाचा : जीएसटीसाठी नोंदणी केलीच नाही तर??

या मुलाखतीत सुबोध म्हणाला की, 'मला अभिनेता कधीच व्हायचं नव्हतं.. मला मॉडेलच व्हायच होतं. अगदी कॉलेजला असल्यापासून मला हेच क्षेत्र हवं होतं. पण जे स्वप्न तेव्हा पूर्ण झालं नाही ते आता पूर्ण होतंय.. कारण 'फुलराणी' चित्रपटात मी अशाच मॉडेल्सला घडवत आहे. या निमित्ताने मला हे खूप रिलेट होत होतं.. ते क्षण मला अनुभवता आले. मला माझ्या कॉलेजचे दिवस आठवले. त्यामुळे हे पात्र करताना मला खूप आवडत होतं. मी माझं स्वप्न जगत होतो. प्रियदर्शिनी किंवा इतर मुली रॅम्प वॉक करताना मी स्वतःला तिथे पाहत होतो. कारण माझीही प्रचंड इच्छा होती, रॅम्प वॉक करायची.' अशा शब्दात सुबोधने आपली इच्छा बोलून दाखवली.