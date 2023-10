By

Amala Paul gets engaged for second wedding: तमिळ चित्रपट अभिनेत्री अमाला पॉल ही प्रसिद्ध अभिनेत्री आहे. नुकताच अमालाने तिचा 32 वा वाढदिवस साजरा केला. अमालाला तिच्या वाढदिवशी एक खास सप्राईज मिळाले आहे. अमाला पॉलला तिच्या प्रियकराने प्रपोज केले आहे.

काही काळापुर्वी अमालाने एएल विजय घटस्फोट घेतला होता. आता अमाला पुन्हा एंगेज झाली आहे. अमालाला तिचा मित्र जगत देसाई रोमँटिक अंदाजात प्रपोज केले. ज्याला अमालाने होकार दिला आहे.

अमला पॉल आणि जगत देसाई यांनी एका व्हिडिओ सोशल मिडियावर शेयर करत चाहत्यांना ही गोड बातमी दिली आहे. या व्हिडिओत त्यांनी रोमँटिक प्रपोजलची झलक दाखवली. आता दोघांचे व्हिडिओ आणि फोटो सोशल मिडियावर व्हायरल होत आहे.

अमाला पॉलचा बॉयफ्रेंड जगत देसाई याने त्याच्या इंस्टाग्रामवर हा लेटेस्ट व्हिडिओ शेअर केला आहे. या व्हिडिओत अमालाने वाढदिवशी खूप धमाल केल्याचे या व्हिडिओमध्ये पाहायला मिळते. अमाला पॉलला तिचा प्रियकर जगतने गुडघ्यावर बसून प्रपोज केले होते.

हा रोमँटिक प्रपोजला होकार देत जगतला सर्वांसमोर लिप किस केले. जगतने अमाला पॉलसोबतचा हा व्हिडिओ सोशल मीडियावर शेअर करत हे स्टार कपल लवकरच लग्नबंधनात अडकणार असल्याचे सांगितले.

हा व्हिडिओ शेअर करताना जगतने कॅप्शनमध्ये लिहिले की, 'माझी जिप्सी राणी हो म्हणाली #Weddingbells #Happy Birthday my love.'

सध्या हा व्हिडिओ व्हायरल होत असून नेटकरी दोघांवर शुभेच्छांचा वर्षाव करत आहे. तर अमालाच्या चाहत्यांना जगत कोण आहे हे जाणुन घ्यायचे आहे तर जगत देसाई हा गुजरातचा आहे. त्याला जिमचा शौक आहे. जगत हा श्वानप्रेमी देखील आहे.

मिळालेल्या माहितीनुसार, जगत देसाई हा गोव्यातील एका लक्झरी व्हिलाचा मॅनेजर आहे. दोघेही काही महिन्यांपासून एकमेकांना डेट करत होते. आता लवकरच हे दोघे लग्न बंधनात अडकतील.